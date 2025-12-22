Zabystřan po životním úspěchu: Vidím, že je možné vyhrát. Druhý den jsem byl hotový
Marco Odermatt mu uvolnil vítězné křeslo, pochválil ho prezident, na sociálních sítích sbírá srdíčka po desítkách tisíc. Lyžař Jan Zabystřan ohromil svět a pomalu v něm doznívá životní zážitek, který mu přinesl páteční triumf v super-G Světového poháru ve Val Gardeně. Parádní průlom předvedl sedm týdnů před startem ZOH v Bormiu. „Pro mě je hlavní, abych tam jel s čistou hlavou,“ říká.
Jako by spolknul červenou pilulku a prohlédl Matrix. Jan Zabystřan na své oblíbené sjezdovce Saslong ve Val Gardeně dokázal možná víc, než o čem kdy snil. „Teď vidím, že je možné vyhrát,“ říká po přelomovém zážitku.
Jak se vám žije jako vítězi závodu Světového poháru?
„Samozřejmě úplně jinak… (směje se) Ne, je to dost podobné. Jsem strašně rád, že se to ten den všechno sešlo, že jsem mohl ukázat, že na to mám, předvést povedenou jízdu na svěťáku. V trénincích to tam občas padne, na svěťáku je těžké, aby se to sešlo, jak má. Jsem strašně rád, že se to potkalo.“
Kdo všechno vám gratuloval?
„Jsem strašně rád, že tam se mnou byli rodiče. Pustili je do cílového prostoru na společnou fotku. Jedni z prvních gratulantů byli máma a táta. Po dojezdu do cíle mi Marco Odermatt říkal, že to byla supr jízda. Co bych vyzdvihnul, je prezident, který mi gratuloval na Twitteru. To bylo strašně pěkné. Určitě mě potěšilo přání od Evky Adamczykové, od Kuby Hroneše, od všech z Czech Ski and Snowoboard. Těch přání bylo strašně moc, jsem strašně rád za všechny. Odpoledne přišla spousta Čechů na vyhlášení, byl to krásný moment.“
Jaká byla atmosféra v německém týmu, jehož jste už druhou sezonu členem?
„V cíli jsme dělali společnou fotku, klasickou vítěznou, pózovací, křičící… Zvedli mě na ramena. Jsem za to strašně rád. Jinak bych tam měl jen Sebastiana (servismana Bialobrzyckého), rodiče a Honzu Fiedlera (sportovního ředitele alpského úseku). S Němci dva roky trénuju, jsem strašně rád, že to berou jako vítězství celého týmu. Večer na schůzi byla gratulace, přiťukli jsme si šáňem. Bylo to fakt příjemné. Doufám, že by to všechny kluky mohlo nakopnout k lepším výsledkům. Do olympijské kvalifikace toho moc nemají. Potřebují být dvakrát do patnáctého místa, nebo jednou do osmého. Jsou to kritéria německého olympijského výboru. Doufám, že to splní a na olympiádu pojedou, aby nás tam bylo co nejvíc.“
Článek pokračuje pod infografikou.
Analyzovali jste si, v čem vám páteční závod tak vyšel?
„Obecně si myslím, že italský sníh mi relativně sedí. Mám rád nerovnosti na trati, hrby, dovedu s tím docela dobře pracovat. Byl hezký den, sluníčko, tohle všechno mi docela pomohlo. Podmínky se sešly, hrálo to do karet mému stylu, mojí jízdě. Byla to pecka. Lyže byly perfektně připravené, letělo to. Dost dobře se mi povedl start, který byl tady víc do roviny. Když jsou placaté starty, na trénincích jsem v nich hodně rychlý. Jsem rád, že jsem teď své silné stránky využil.“
Jak náročné bylo po pátečním emotivním dnu jít na start sobotního sjezdu, v němž jste skončil v páté desítce?
„Bylo to náročnější v tom, že ten den předtím byl strašně krásný, ale strašně vyčerpávající. Od dvanácti, co jsem jel, do desíti do večera bylo pořád něco. Od absolutního nadšení až po slzy dojetí u české hymny. Obecně to byl náročný den. Šel jsem spát, ale druhý den jsem byl trošku hotový. O to víc oceníte kluky jako Marco Odermatt, kteří vyhrávají a další den jsou ready. Marco má už padesát vítězství, asi je zvyklý, ale je to hustý…“
Ověřil jste si díky pátečnímu vítězství, že můžete dokázat velké věci?
„Je to velká událost. Ale pro mě je furt hlavní, aby mě to bavilo, abych jel s tím, že chci ukázat nejlepší jízdu, na jakou mám, nejezdit proti ostatním lidem. S tímhle přístupem pojedu další závody. Je supr mít v hlavě, že když se to sejde, jízda je uvolněná, že to může stačit na vítězství ve svěťáku. Pro mě je to úžasné. Pro mě byl průlom, když jsem zjistil, že se dá dlouhodobě jezdit ve třicítce, což byl pro mě splněný sen. Dokážu se s nimi udržet, bojovat o nejlepší místa. Teď vidím, že je možné vyhrát. Může mi to pomoct, když nebudu mít ideální dny. Řeknu si: Pojďme se poučit, furt na to mám.“
Co váš triumf znamená pro značku Kästle, jejíž majitel Tomáš Němec s vámi slavil v cílovém prostoru?
„Byl jsem rád, že tam Tomáš Němec byl. Je to velký srdcař, doufám, že pro něj taky bylo skvělé vidět Kästle i v chlapském lyžování na vrcholu. V holkách už se prosadili. Mluvil jsem s Tschuntim, servismanem Ester Ledecké, který dělá i dost ve fabrice, vytváří nové lyže Ester i mě. Byl dost emotivní, měl strašnou radost. Je to zadostiučinění, že cesta je správná. Pro Kästle to bylo první vítězství v chlapském Světovém poháru od konce devadesátých let.“
Co vás čeká o vánočních svátcích?
„Na Vánoce budu doma, potkáme se s širší rodinou, bude to hezké. Od října do dubna je to skoro jediná akce, kdy se potkáme se všemi tetami, strejdy, bratránky a sestřenkami. Nejmladšímu Víťovi je pět, šest let. Moc se na to těším. Dvacátého pátého jedeme do Livigna, kde je sedmadvacátého jednodenní svěťák.“
Blíží se taky olympijské hry, v kolika závodech budete na startu?
„Primární je pro mě super-G, pak sjezd, pak týmová kombinace. Doufejme, že ve Wengenu skočím ve sjezdu zpátky do třicítky, abych vyjel pro český tým jedno místo. Možná pojedu obřák, ale to bude doplňková disciplína. Nemám tlak na to, že bych říkal, že budu chtít být takový a takový. Samozřejmě vím, že možné je všechno. Je strašně hezké vidět, že když se to sejde, můžou být místa nejvyšší. Ale hlavní je, abych tam jel ideálně s čistou hlavou.“
Další Zabystřanův program
Soutěž
Datum
Místo
Disciplína
Světový pohár
27. prosince
Livigno
super-G
Světový pohár
16. ledna
Wengen
super-G
Světový pohár
17. ledna
Wengen
sjezd
Světový pohár
23. ledna
Kitzbühel
super-G
Světový pohár
24. ledna
Kitzbühel
sjezd
Světový pohár
1. února
Crans-Montana
sjezd
ZOH
7. února
sjezd
ZOH
9. února
týmová kombinace
ZOH
11. února
super-G
ZOH
14. února
obří slalom