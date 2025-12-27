ONLINE: Zabystřan osm dní po senzaci znovu na startu super-G. Uspěje v Livignu?
Osm dnů po senzačním vítězství ve Val Gardeně je český lyžař Jan Zabystřan ve Světovém poháru na startu dalšího superobřího slalomu. Sedmadvacetiletý reprezentant dnes jede v Livignu se startovním číslem 17. Závod začíná v 11:30, ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Zabystřan minulý pátek ovládl závod Světového poháru jako první český sjezdař v historii. Super-G ve Val Gardeně vyhrál o 22 setin sekundy před nejlepším lyžařem současnosti Marcem Odermattem ze Švýcarska. V průběžném pořadí disciplíny mu patří páté místo. V Livignu startuje i další český sjezdař Tommy Lochmann.