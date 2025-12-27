Předplatné

ONLINE: Zabystřan osm dní po senzaci znovu na startu super-G. Uspěje v Livignu?

Jan Zabystřan na trati super-G
Jan Zabystřan na trati super-GZdroj: ČTK
Jan Zabystřan senzačně vyhrál super-G ve Val Gardeně
Jan Zabystřan na posledním skoku v super-G
Před vítězným Janem Zabystřan ve Val Gardeně musel smeknout i hvězdný Švýcar Marco Odermatt (vlevo)
Alpské lyžování
Osm dnů po senzačním vítězství ve Val Gardeně je český lyžař Jan Zabystřan ve Světovém poháru na startu dalšího superobřího slalomu. Sedmadvacetiletý reprezentant dnes jede v Livignu se startovním číslem 17. Závod začíná v 11:30, ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Zabystřan minulý pátek ovládl závod Světového poháru jako první český sjezdař v historii. Super-G ve Val Gardeně vyhrál o 22 setin sekundy před nejlepším lyžařem současnosti Marcem Odermattem ze Švýcarska. V průběžném pořadí disciplíny mu patří páté místo. V Livignu startuje i další český sjezdař Tommy Lochmann.

Sledujte on-lineLIVE
SuperG mužů, Livigno

