Zabystřan poprvé jako favorit: drobné chyby a další body. Co o něm řekl Odermatt?
Osm dní po vítězném super-G ve Val Gardeně se lyžař Jan Zabystřan poprvé postavil na start stejné disciplíny. Při premiéře Světového poháru v Livignu se na trati nevyhnul drobným chybám, přesto dojel jednadvacátý a zapsal další body. V lyžařském světě zatím doznívá jeho premiérový triumf, který ukazuje cestu i dalším závodníkům z menších týmů.
Když se jeho sedmnáctka blížila ke startovní bráně, kamera si ho našla. Kudrnatý český lyžař právě z vysílačky poslouchal zprávy z trati a na obrazovkách po celém světě svítila jeho vizitka.
„Prvním vítězstvím ve Světovém poháru přepsal české dějiny. V posledním závodě super-G vyhrál svůj první závod Světového poháru,“ stálo tam.
Zabystřanův kousek z Val Gardeny z něj udělal závodníka, s kterým se musí počítat. V sobotním superobřím slalomu na sjezdovce Li Zeta v Livignu, kde se jel Světový pohár poprvé, byl na prvním mezičase rychlejší než vítězný Marco Schwarz. Na trati ovšem v pár místech ztratil. Dojel jednadvacátý, na Schwarze mu scházelo 93 setin sekundy.
„Je to těžké, najednou jste favoritem. Bude se muset smířit s tím, že je pod drobnohledem,“ vystihl to expert České televize Borek Zakouřil.
Den před sobotním startem v Livignu se Zabystřan usmíval z hlavní zprávy na stránkách mezinárodní lyžařské federace FIS.
„Čech Zabystřan dokazuje, že malé národy mohou uspět proti velkým mocnostem,“ zněl titulek článku, který oslavoval diverzitu světa alpského lyžování, kde nemusí vždy vítězit jen zástupci alpských či severských velmocí.
Zabystřanův vzestup pasuje s okamžikem, kdy spojil síly s německým reprezentačním týmem, s nímž spolupracuje od začátku minulé sezony. Získal přístup k lepším tréninkovým podmínkám, těží z větších možností videonalýzy i přímého porovnávání s kvalitními parťáky.
„Než jsem se připojil k Němcům, bylo to docela těžké. Zkoušel jsem spolupracovat s kamarády, ale nebylo to takové jako spolupráce s federací. Možná je to možné ve slalomu, ale v rychlostních disciplínách je těžké být na všechno sám,“ vysvětlil Zabystřan. „Němci mě v posledních letech vzali za vlastního. Trénuju s nimi, spím ve stejných hotelích, připravuju se s nimi na závody. Nesmírně mi to pomohlo a věřím, že spolu dosáhneme lepších výsledků.“
V podobné situace Lichtenštejnec či Estonec
Zrovna v Livignu se Simon Jocher blýsknul pátým místem, které mu v ostrých kvalifikačních podmínkách německého týmu zajistilo nominaci na únorovou olympiádu.
Česko je sice klasickou lyžařskou zemí, v níž dokonce funguje nejstarší lyžařský svaz na světě, zázemím se ale těžko může rovnat týmům s nejbohatším rozpočtem. Češi do společného projektu přispívají finančně, na jednotlivé závody posílají sportovního ředitele úseku Jana Fiedlera, aby byl Němcům k ruce. A Zabystřan má i osobního servismana Sebastiana Bialobrzyckého.
V německém týmu s ním jezdí i Lichtenštejnec Marco Pfiffner, kterému dřív pomáhali Švýcaři.
„Bylo to dobré řešení z hlediska přípravy na závody, společné videoanalýzy. Své lyže si ale stále mažu sám, zařizuju si i akreditace na závody a objednávám si vlastní hotely,“ vysvětlil Pfiffner.
V podobné situaci je i Estonec Juhan Luik, který kvůli lyžování cestuje Evropou. Z Estonska nejdřív přesídlil do Finska, kde několik let trénoval pod dohledem tamního osobního kouče. Po setkání s rakouským trenérem Hansem Unterbergerem na MS 2021 se přestěhoval do Kaprunu. A v poslední době mu pomáhají Slovinci.
„Přivítali mě s otevřenou náručí jako malého sportovce bez pořádné podpory své federace,“ uvedl Luik. „Nemám servismana, lyže si připravuju sám. Slovinci mi pomáhají s radami, které vosky použít. Finanční podporu dostávám z mého nejbližšího okolí. Mám strach, že by má sezona kvůli finančním potížím mohla skončit dřív.“
Zabystřan to zatím ze všech podobných příběhů dotáhnul nejdál. Česko se díky němu stalo teprve šestou zemí, jejíž závodník od začátku sezony vyhrál mužský závod Světového poháru v alpském lyžování.
„Pro náš sport je to velmi dobré. Potřebujeme, aby se co nejvíc zemí, které jsou schopné umisťovat se v top třicítce, v top desítce nebo jsou připravení vyhrávat,“ řekl Odermatt.
Vítězné mužské závody sezony Světového poháru:
- 7 - Švýcarsko
- 4 - Rakousko
- 2 - Norsko
- 1 - ČESKO, Francie, Brazílie
Závod SP ve sjezdovém lyžování v Livignu:
Muži - superobří slalom: 1. Schwarz (Rak.) 1:10,33, 2. Monney -0,20, 3. Von Allmen -0,25, 4. Odermatt (všichni Švýc.) -0,29, 5. Jocher (Něm.) a Paris (It.) oba -0,31, ...21. Zabystřan -0,93, Lochmann (oba ČR) nedokončil.
Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 5 z 9 závodů): 1. Odermatt 275, 2. Kriechmayr 209, 3. Haaser (oba Rak.) 146, 4. Schwarz 145, 5. Zabystřan 133, 6. Rogentin (Švýc.) 132.
Průběžné pořadí SP (po 16 z 38 závodů): 1. Odermatt 855, 2. Schwarz 451, 3. Meillard (Švýc.) 380, 4. Haugan (Nor.) 360, 5. Pinheiro Braathen (Braz.) 358, 6. McGrath (Nor.) 342, ...22. Zabystřan 138.