Ve slalomu získala historicky první body pro svou zemi. Sázka s rodiči jí vynese kočku

Izraelská slalomářka Noa Szollosová
Izraelská slalomářka Noa SzollosováZdroj: Profimedia.cz

Jakub Plaskura
Alpské lyžování
Měl to být rutinní závod v alpském lyžování. Jenže slalom v Kranjské Goře přepsal historické sportovní kroniky jedné země. Dvaadvacetiletá Noa Szollosová totiž jako první lyžařka v historii získala body do Světového poháru pro Izrael. Rodačka z Budapešti si vyjela hned tři za 28. místo a díky sázce s rodiči i něco navíc.

Izraelská závodnice vplula do prvního kola slalomu až se startovním číslem 70. Na rozbité trati si ale počínala bravurně a postoupila 22. nejlepším časem. Nechala tak za sebou mnohem známější jména ze zavedených zemí. Druhé kolo pojala takticky. I za cenu, že se propadne výsledkovou listinou, pro ni byla vidina prvních bodů ve SP velkým lákadlem.

Poprvé v dějinách státu Izrael se tedy alpský lyžař procpal na body ve SP. Přitom v minulosti už měl blízko bratr Szollosové Barnabas, který v roce 2023 dokončil super-G v Cortině na 34. příčce. Alpskému lyžování se věnuje i druhý bratr Benjamin. Je to ale právě Noa, která své starší sourozence předčila. „Jsem neuvěřitelně hrdá sama na sebe, že se mi to povedlo,“ pravila v cíli.

Závod vyhrála Švýcarka Camille Rastová před americkou ikonou Mikaelou Shiffrinovou, Szollosová měla ale minimálně podobné pocity jako vítězka. Závod ve Slovinsku jí totiž přinesl jeden vytoužený bonus. Jedná se o sázku s rodiči, kterou maďarská rodačka uzavřela už před několika lety. Tenkrát jí slíbili, že pokud vyjede někdy v kariéře ve SP body, dostane od nich kočku. „Můj táta kočky vlastně nesnáší, ale já je miluju, proto ta sázka,“ rozplývala se pro televizi ZDF.

Izrael reprezentoval i otec

Uvidíme, jakou budoucnost před sebou Szollosová má. Ve SP absolvovala teprve třináct závodů. Sedmkrát se představila ve slalomu, šestkrát v obřím slalomu. Je tedy jasné, že z ní vyrostla specialistka na technické disciplíny. Dokonce už si prožila i olympijský debut. V Pekingu 2022 jako teenagerka obsadila ve slalomu 41. místo a kupodivu se prezentovala lépe v super-G, kde brala 34. příčku. Toto umístění nelze snižovat, ačkoliv je potřeba dodat, že kvůli národnostním kvótám pod pěti kruhy startuje méně závodnic z lyžařských velmocí oproti SP.

Dala o sobě každopádně vědět už dříve. V 16 letech se stala první Izraelkou, která získala pro svou zemi medaili z Olympijských her mládeže. V roce 2020 si odvezla domů stříbro z alpské kombinace a bronz ze super-G. Její vývoj pak ve SP nebyl tolik viditelný, ale v Kranjské Goře udělala doslova skok kupředu. Má to v genech stejně jako bratři. Otec Peter Szollos rovněž reprezentoval Izrael coby alpský lyžař. V roce 1993 se stal prvním Izraelcem, který vůbec startoval na seniorském MS.

SP ve sjezdovém lyžování v Kranjské Goře (Slovinsko):

Ženy - slalom: 1. Rastová (Švýc.) 1:40,10 (50,24+49,96), 2. Shiffrinová (USA) -0,14 (50,34+50,00), 3. Holdenerová (Švýc.) -1,83 (51,01+51,02), 3. Moltzanová (USA) -1,97 (51,13+51,04), 5. Truppeová (Rak.) -2,20 (51,14+51,26), 6. Della Meaová (It.) -2,35 (51,51+51,04), ...v 1. kole 43. Dubovská (ČR) 54,59.

Průběžné pořadí slalomu (po 6 z 10 závodů): 1. Shiffrinová 580, 2. Rastová 362, 3. Colturiová (Alb.) 280, 4. Holdenerová 268, 5. Truppeová 231, 6. Moltzanová 222.

Průběžné pořadí SP (po 17 z 37 závodů): 1. Shiffrinová 823, 2. Rastová 703, 3. Robinsonová (N. Zél.) 484, 4. Scheibová (Rak.) 460, 5. Goggiaová (It.) 428, 6. Moltzanová 422, ...34. Ledecká (ČR) 107.

