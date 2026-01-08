Předplatné

Sport Magazín: tajemství lyžařské star Zabystřana i rady trénujícím rodičům

Video placeholder
Sport Magazín a strhující příběh lyžaře Jana Zabystřana • Zdroj: isportTV
Vítězné emoce Jana Zabystřana
Jan Zabystřan senzačně vyhrál super-G ve Val Gardeně
Vítězné emoce Jana Zabystřana
Jan Zabystřan s týmem oslavuje vítězství v super-G ve Val Gardeně
Český lyžař Jan Zabystřan oslavuje trimuf ve Val Gardeně se šampaňským
Jan Zabystřan na trati super-G
Oslava vítězství Jana Zabystřana i s českou vlajkou
10
Už v pátek vychází Sport Magazín a strhující příběh lyžaře Jana Zabystřana, senzačního šampiona super-G ve Val Gardeně. Plány na novou sezonu odhaluje úspěšný cyklista Mathias Vacek. Nový díl podcastu Branky, děti, rodiče s psychologem Marcelem Fáberem otevře oči rodičům i trenérům, mnohdy v jedné osobě. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.

Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:

  • Příběh: Jan Zabystřan / lyžařský triumfátor z Val Gardeny
  • Rozhovor: Mathias Vacek / silniční cyklistika
  • Z jiného úhlu: Anna Satoranská / bláznivé Vánoce
  • Rozhovor: Marcel Fáber / Branky, děti, rodiče
  • Uniklo z facebooku: Karlos Vémola / z klece do klece
  • Test: Volkswagen T-Roc
  • TV program: všechny sportovní stanice

Sport Magazín - pátek 9. ledna 2026

