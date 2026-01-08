Sport Magazín: tajemství lyžařské star Zabystřana i rady trénujícím rodičům
Už v pátek vychází Sport Magazín a strhující příběh lyžaře Jana Zabystřana, senzačního šampiona super-G ve Val Gardeně. Plány na novou sezonu odhaluje úspěšný cyklista Mathias Vacek. Nový díl podcastu Branky, děti, rodiče s psychologem Marcelem Fáberem otevře oči rodičům i trenérům, mnohdy v jedné osobě. Deník Sport s magazínem kupujte v pátek na stáncích nebo na iKiosek.cz/Sport.
Co taky najdete v páteční příloze deníku Sport:
- Příběh: Jan Zabystřan / lyžařský triumfátor z Val Gardeny
- Rozhovor: Mathias Vacek / silniční cyklistika
- Z jiného úhlu: Anna Satoranská / bláznivé Vánoce
- Rozhovor: Marcel Fáber / Branky, děti, rodiče
- Uniklo z facebooku: Karlos Vémola / z klece do klece
- Test: Volkswagen T-Roc
- TV program: všechny sportovní stanice