Předplatné

ONLINE: Ledecká jede sjezd v Zauchensee, jak si povede měsíc před startem olympiády?

Video placeholder
Bylo prvenství Ledecké překvapivé? A pro koho by hlasovali sportovci? • Zdroj: iSport.tv
Ester Ledecké se Val d´Isere dařilo
Ester Ledeckou ve Val d´Isere dělilo pouhých 11 setin sekund od bronzu
Ester Ledecká ve Val d´Isere předvedla zatím nejlepší výkon sezony
Ester Ledecká na trati super-G
Ester Ledecké se nedělní super-G ve Svatém Mořici příliš nepovedlo, na nejlepší ztratila přes jednu sekundu
Ester Ledecké se nedělní super-G ve Svatém Mořici příliš nepovedlo, na nejlepší ztratila přes jednu sekundu
13
Fotogalerie
iSport.cz
Alpské lyžování
Začít diskusi (0)

Měsíc před začátkem olympijských her hostí Zauchensee čtvrtý sjezd sezony, v tom předchozím před Vánocemi ve Val d'Isere skončila Ester Ledecká šestá. Od medaile ji dělilo 11 setin sekundy. V prvním tréninku v rakouském středisku ve čtvrtek zajela česká reprezentantka na zkrácené trati 27. čas, na nejrychlejší Němku Kiru Weidleovou-Winkelmannovou ztratila bezmála dvě sekundy. O den později se kvůli přívalům nového sněhu trénink zrušil. Jak si Ledecká povede? Závod začíná v 11:30, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.

Sledujte on-lineLIVE
Sjezd žen, Zauchensee

Začít diskuzi

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonu

Program biatlonu na ZOH 2026 v Miláně: Kdy startují Češi?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2025/26

Klasické lyžování

Krasobruslení

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?

Zimní olympiáda

Zimní olympijské hry 2026: program, výsledky, sporty, nominace, a kdy startují Češi?

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů