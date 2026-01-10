ONLINE: Skvělá Vonnová (41)! Oslnila sjezdem a vede. Ledecká průběžně desátá
Měsíc před začátkem olympijských her hostí Zauchensee čtvrtý sjezd sezony, v tom předchozím před Vánocemi ve Val d'Isere skončila Ester Ledecká šestá. Od medaile ji dělilo 11 setin sekundy. V prvním tréninku v rakouském středisku ve čtvrtek zajela česká reprezentantka na zkrácené trati 27. čas, na nejrychlejší Němku Kiru Weidleovou-Winkelmannovou ztratila bezmála dvě sekundy. O den později se kvůli přívalům nového sněhu trénink zrušil. Jak si Ledecká povede? Závod začíná v 11:30, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.