Skvělá Vonnová (41)! Triumfem v Zauchensee posunula rekord, Ledecká v desítce
Americká lyžařka Lindsey Vonnová v olympijské sezoně nepřestává fascinovat. V sobotním zkráceném sjezdu Světového poháru v Zauchensee suverénním triumfem posunula věkový rekord pro nejstarší vítězku historie. Ester Ledecká dojela desátá se ztrátou 75 setin sekundy.
Bloňdatý cop na zádech jí sotva stačil. Lindsey Vonnová předvedla v Zauchensee perfektní jízdu, skvěle zvládla technický oblouk před závěrečným hankem a v cíli byla o 37 setin sekundy dřív než v té chvíli vedoucí Norka Kajsa Vickhoff Lieová, která dojela druhá.
Ve věku 41 let a 84 dnů Vonnová opět posunula rekord pro nejstaršího vítězného závodníka Světového poháru. Navázala na měsíc staré vítězství ze Svatého Mořice a zapsala čtyřiaosmdesátý triumf své kariéry. V Zauchensee vyhrála závod elitní série už popáté. Největší emoce projevila legendární Američanka v cíli, když její krajanka Jacqueline Wilesová dojela jako třetí.
Sjezd v Zauchensee zkomplikovaly přívaly sněhu, kvůli nimž byl zrušen páteční trénink a závodní trať byla zkrácena, startovalo se z úrovně začátku super-G. Závodnice trávily na trati jen něco přes minutu. Ester Ledecká se ve vyrovnaném poli dostala na desáté místo se stejným časem jako Italka Elena Curtoniová, 75 setin za Vonnovou. Jen desetina ji dělila od pátého místa.
Ledecká se do top ten dostala potřetí za sebou. Před Vánocemi ve Val d´Isere skončila šestá ve sjezdu a devátá v super-G.
SP ve sjezdovém lyžování v Zauchensee:
Ženy - sjezd: 1. Vonnová (USA) 1:06,24, 2. Lieová (Nor.) -0,37, 3. Wilesová (USA) -0,48, 4. Pirovanová (It.) -0,63, 5. Schmittová (Švýc.) -0,65, 6. Aicherová (Něm.) -0,68, ...10. Ledecká (ČR) a Curtoniová (It.) obě -0,75.
Průběžné pořadí sjezdu (po 4 z 9 závodů): 1. Vonnová 340, 2. Aicherová 211, 3. Pirovanová 167, 4. Hütterová (Rak.) 166, 5. Goggiaová (It.) 156, 6. Weidleová-Winkelmannová (Něm.) 152, ...14. Ledecká 89.
Průběžné pořadí SP (po 18 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 823, 2. Rastová (Švýc.) 703, 3. Robinsonová (N. Zél.) 489, 4. Scheibová (Rak.) 460, 5. Aicherová 453, 6. Vonnová 450, ...30. Ledecká 133.