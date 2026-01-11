Předplatné

Ledecká super-G v Zauchensee nejede, trať zasypal sníh: Už s tím nešlo nic dělat

Alpské lyžování
Dnešní superobří slalom Světového poháru v Zauchensee, ve kterém měla startovat i Ester Ledecká, byl kvůli přívalu nového sněhu zrušen. Informovali o tom pořadatelé.

Závod měl odstartovat v poledne, ale přes noc napadlo 40 centimetrů sněhu. „S tím už bylo nemožné cokoliv udělat. Na prvním místě je bezpečnost, navíc je olympijská sezona,“ uvedl šéf organizačního výboru Michael Walchhofer.

V Zauchensee se tak ze dvou naplánovaných závodů uskutečnil jen sobotní sjezd. V něm třicetiletá Ledecká obsadila desáté místo a potřetí za sebou skončila v nejlepší desítce. Nyní bude Světový pohár pokračovat úterním slalomem ve Flachau.

