Zabystřan ve Wengenu v TOP 15. Teď ho čeká klasika na Lauberhornu: Nejdelší sestup na světě
Na začátek očekávaného víkendu ve Wengenu si lyžař Jan Zabystřan vylepšil nejlepší výsledek na sjezdovce Lauberhorn. V pátečním super-G Světového poháru skončil čtrnáctý se ztrátou 1,77 sekundy na vítězného Itala Giovanniho Franzoniho.
Osudové parťáctví dvou mladých hvězd světového lyžování se na chvilku rozdělilo. Jan Zabystřan se s Giovanni Franzonim před rokem při super-G ve Wengenu podělil o sedmnáctou příčku, před Vánoci se spolu ve Val Gardeně poprvé dostali na stupně vítězů. Tentokrát to byl Italův den. Pod ostrým alpským sluníčkem předvedl se zrádným číslem 1 čistou a bleskovou jízdu, která mu přinesla premiérový triumf na okruhu bílého cirkusu.
Zabystřanovi se vydařila horní část trati. Tradičně elegantně si rozbruslil rychlost a na prvním mezičase byl čtvrtý nejrychlejší. Ještě po třetí části trati byl průběžně v desítce. V dolní pasáži se ale párkrát rozbalil, jednou se mi zcvakly patky lyží. V posledních dvou sektorech ztratil většinu času, přesto mu to stačilo na čtrnáctou příčku, čímž se vyrovnal výsledku ze super-G v Beaver Creek. Líp v sezoně skončil jen při senzačním vítězství ve Val Gardeně.
V sobotu se ve Wengenu pojede klasický sjezd, jeden z nejočekávanějších závodů olympijské sezony. Z dřevěné budky na startu pojedou borci 4450 metrů dlouhou trať s víc než kilometrovým přemístěním. Na trati stráví kolem dvou a půl minuty.
Jedna z nejlepších atmosfér
„Krásné jsou wengenské scenérie i trať. Spousta skoků, spousta dlouhých pasáží, nejdelší sestup na světě, takže krása,“ těší se Zabystřan. „Sníh je dost zajímavý, nahoře je hodně grippy, kolem středu je to hodně naledovaný. Trošku to klouže, je třeba stát na spodní.“
Zabystřan ve Wengenu začínal před lety, když se ještě soustředil na alpskou kombinaci. Ve sjezdu tady poprvé bodoval před rokem dvaadvacátým místem.
„Mám tu sjezdovku relativně najetou. Švýcarsko, Wengen, těch fanoušků. Je to jedna z nejlepších fanouškových atmosfér, co se dá najít,“ usmívá se Zabystřan.
Závod začíná v sobotu ve 12:30 hodin, v 10:45 startuje v italském Tarvisiu ženský sjezd s Ester Ledeckou. Oba závody vysílá v přímém přenosu ČT sport.
SP v sjezdovém lyžování ve Wengenu (Švýcarsko):
Muži - superobří slalom: 1. Franzoni (It.) 1:45,19, 2. Babinsky (Rak.) -0,35, 3. Von Allmen -0,37, 4. Odermatt (oba Švýc.) -0,53, 5. Haaser (Rak.) -0,68, 6. Cochran-Siegle (USA) -0,83, ...14. Zabystřan (ČR) -1,77.
Průběžné pořadí superobřího slalomu (po 5 z 9 závodů): 1. Odermatt 325, 2. Kriechmayr (Rak.) 231, 3. Franzoni 218, 4. Haaser 191, 5. Babinsky 183, 6. Rogentin (Švýc.) 168, 7. Zabystřan 151.
Průběžné pořadí SP (po 20 z 38 závodů): 1. Odermatt (Švýc.) 1005, 2. Pinheiro Braathen (Braz.) 538, 3. McGrath (Nor.) 478, 4. Schwarz (Rak.) 466, 5. Kristoffersen (Nor.) 456, 6. Meillard (Švýc.) 453, ...26. Zabystřan 156.