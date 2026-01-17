Odermatt zase ovládl sjezd ve Wengenu. Zabystřan v cíli předposlední s bolestivou grimasou
Wengen je prostě jeho obývák. Švýcar Marco Odermatt počtvrté v řadě dokázal na slovutném Lauberhornu vyhrát jeden z nejtěžších sjezdů, které Světový pohár nabízí. A bylo mu fuk, že se kvůli poryvům větru start závodu posouval níže, než bývá ve zvyku. Utekl tak legendám Franzi Klammerovi a Beatu Feuzovi. Ještě je ale před ním v počtu prvenství v tamním sjezdu jeden válečný fantom… Janu Zabystřanovi se jízda ideálně nepovedla a skončil 53., předposlední z lyžařů, kteří se dostali do cíle.
Sjezd ve Wengenu bývá velkou prověrkou fyzického fondu všech závodníků. Trať Lauberhorn měří zhruba čtyři a půl kilometru a běžně se tady závodníci dostávají k dvěma a půl minutám v cíli. Tentokrát byl sjezd zkrácen kvůli větrným podmínkám. Byl to tedy na wengenské poměry takový „sjezdařský sprint.“ To ale znovu nevadilo tomu nejpovolanějšímu.
S číslem šest šel do závodu velký Odermattův konkurent Vincent Kriechmayr z Rakouska a závod se mu podařil. Přebral vedení a v cíli si mohl pomlaskávat, jak hezky mu to vyšlo. Jenže hned po něm šel na řadu právě Odermatt.
Rakušan se pořádně ani neusadil do křesla pro vedoucího závodníka a musel sledovat, jak švýcarská superstar zelenými mezičasy dostává záplavu fanoušků v cílovém sektoru do varu. Odermatt dorazil s náskokem 79 setin sekundy na Kriechmayra. Bylo skoro jasné, že diváci sledovali nejlepší jízdu dne. Čekalo se ale ještě zejména na dva muže.
Tím prvním byl další Švýcar Franjo von Allmen. Také má rád Wengen. Jenže v zatáčce na Kernen-S, kde závodníky obklopuje velmi natěsno z jedné strany bariéra a z druhé strany skála, líbal doslova lyží jednu ze zábran. Ztratil tam osudovou půlvteřinu. Jinak by Švýcaři měli pravděpodobně double. Na Odermatta by nestačil, ale Kriechmayrovo druhé místo bylo ve hře.
Pak kamery často zabíraly Itala Giovanniho Franzoniho. Aby ne. Muž, který v pátek poprvé v kariéře vyhrál závod SP, když ve Wengenu opanoval super-G, měl ambice i ve sjezdu, ale startovní číslo 28. Ve dvou trénincích v týdnu doslova deklasoval konkurenci. Přece jen Odermatt a Kriechmayr však ukázali srdce závodníků, ale jen tito dva Franzoniho dokázali porazit a Ital je tak vedle Odermatta jednoznačně druhým králem Wengenu 2026, když budeme počítat i super-G.
Odermatt překonal giganty
Odermatt vytvořil ve Wengenu rekord ve SP. Dosud získal sjezdové vítězství na Lauberhornu třikrát. Na dva triumfy z roku 2024, kdy se zde jelo dvakrát během tří dnů, navázal loni a nyní.
Překonal tak další giganty. Rakušan Franz Klammer zde vyhrál v letech 1975 a 1976. Odermattův krajan Beat Feuz se radoval poprvé v roce 2012. Navázal triumfy v letech 2018 a 2020. To jsou největší borci od roku 1967, kdy se závodí ve SP.
Předtím získali čtyři tituly ve sjezdu na trati Lauberhorn Rakušané Toni Sailer a Karl Schranz. Právě tuto dvojici tak Odermatt vyrovnal. Ještě jeden chlapík je ale před Marcem. Další Švýcar Karl Molitor vládl Wengenu v pohnutých dobách Druhé světové války. Mezi lety 1939 až 1945 zde vyhrál celkem pětkrát a šestý titul slavil ještě o dva roky později. Je ale potřeba říct, že se berou v potaz zejména výsledky od zavedení SP. V Molitorových dobách docela logicky nebyla konkurence tak veliká, s jakou se musí pasovat Odermatt. Ten tak potvrdil, že ve Wengenu zejména v posledních letech vládne sjezdu domácí Švýcarsko.
S číslem 36 šel do závodu také jediný Čech Jan Zabystřan. Na trati se začaly dělat rýhy, ale to je běžný problém pro závodníky startující později. Franzoni ukázal, že když jste v pohodě, dokážete zajet perfektně i na horším sněhu s vyšším startovním číslem. Dobré výsledky zaznamenali i další. Tentokrát to však nebyl Zabystřanův případ.
Rodák z Kadaně dorazil do cíle s mankem 4, 66 sekundy, nakonec skončil třiapadesátý. Přitom první polovinu tratě zvládl uspokojivě, jenže na jednom ze skoků se nechal rozhodit, pravděpodobně tam i mimo záběr kamer byl nějaký kontakt s jednou z branek, protože v cíli se bolestivě držel za levou ruku. Po dobře zvládnutém super-G tak body do SP nepřidal a potvrdil, že ve sjezdech mu to v sezoně tolik nechutná.
SP ve sjezdovém lyžování ve Wengenu (Švýcarsko):
Muži - sjezd: 1. Odermatt (Švýc.) 1:33,14, 2. Kriechmayr (Rak.) -0,79, 3. Franzoni (It.) -0,90, 4. Von Allmen -0,93, 5. Monney (oba Švýc.) -0,95, 6. Paris (It.) -0,96, ...53. Zabystřan (ČR) -4,66.
Průběžné pořadí sjezdu (po 4 z 9 závodů): 1. Odermatt 380, 2. Von Allmen 280, 3. Paris 180, 4. Kriechmayr 152, 5. Schieder 140, 6. Franzoni 116, ....45. Zabystřan 5.
Průběžné pořadí SP (po 21 z 38 závodů): 1. Odermatt 1105, 2. Pinheiro Braathen (Braz.) 538, 3. McGrath (Nor.) 478, 4. Schwarz (Rak.) 466, 5. Kristoffersen (Nor.) 456, 6. Meillard (Švýc.) 453, ...28. Zabystřan 156.