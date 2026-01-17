Předplatné

V italském Tarvisiu je na programu sjezd, na startovní listině nechybí ani Ester Ledecká. Ta ve druhém tréninku zajela osmý nejrychlejší čas a od první Nicol Delagové z Itálie ji dělilo pouhých 88 setin sekundy. Nejlepším výsledkem české závodnice ve sjezdu je v této olympijské sezoně šestá příčka z Val d'Isere, naposledy byla desátá v Zauchensee. Jak se jí bude dařit v sobotu? Závod od 10.45 sledujte ONLINE na webu iSport.

