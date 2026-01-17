Problémy v mlze: Ledecká ve sjezdu v Tarvisiu šestnáctá, vítězka překvapila
Lyžařka Ester Ledecká po třech závodech vypadla z top desítky Světového poháru. V dlouhém sjezdu Světového poháru v Tarvisiu dojela v obtížné viditelnosti šestnáctá se ztrátou 1,68 sekundy na překvapivou vítězku, jíž se stala Italka Nicole Delagová.
Značnou část sjezdovky Di Prampero v Tarvisiu se Ester Ledecká ztrácela v mlze, a postupně v ní nabírala ztrátu. Když přijela do cíle a mrkla na výsledný čas, roztáhla ruce v rozpačitém gestu. Sjezd dlouhý 3133 metrů bez výraznějších pastí jí úplně nesednul a šestnácté místo je jejím nejhorším umístěním za poslední měsíc.
„Někdy chtíč zajet co nejlepší výsledek může být vnitřní brzda,“ hodnotila v přímém přenosu Klára Křížová jako expertka České televize. „Ona je opravdu bojovnice, srdcem vítězka. Někdy se z toho vytratí taková lehkost, se kterou Ester bojuje. Neznamená to, že by zapomněla jezdit rychle. Zklidnění je velmi dobré.“
Ledecká začala zimu průměrnými jízdami ve Svatém Mořici, kde se jí tradičně nedaří. Další dva víkendy už se posunula do nejlepší desítky. Pronikla do nich ve sjezdu i super-G ve Val d'Isere i v sjezdu v Zauchensee.
V Tarvisiu na TOP 10 výrazně ztratila a časové manko pravděpodobně do značné míry ovlivnila problematická viditelnost na trati. To jsou podmínky, které Ledecké historicky příliš nesedí.
Další možnost bude mít na sjezdovce Di Prampero v nedělním super-G, které startuje v neděli v 11.15.
Překvapivou vítězkou se stala třicetiletá Italka Nicole Delagová, která o dvě desetiny sekundy porazila Němku Kiru Weidleovou-Winkelmannovou. O dalších šest setin pozadu zůstala Američanka Lindsey Vonnová.
Delagová byla v kariéře zatím jen pětkrát na stupních vítězů a závod Světového poháru vyhrála vůbec poprvé.