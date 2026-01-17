Padesát metrů za vítězkou? Ledecká řeší lyže: Tolik chyb jsem neudělala, jede to pomalu...
Necelé tři týdny před startem zimních olympijských her v Severní Itálii hledá sněhová obojživelnice Ester Ledecká řešení nepříjemného problému. Při sjezdu Světového poháru v Tarvisiu, v němž skončila v sobotu ráno šestnáctá, nebyla spokojená s úrovní svých lyží. „Bohužel teď hodně bojujeme s materiálem,“ řekla Ledecká. Program SP v alpském lyžování >>>
Olympijská zima se blíží ke svému vrcholu, ale STR není v ideální pozici. Při sjezdu v Tarvisiu oproti nejlepším výrazně ztrácela, ačkoli zdejší sjezdovka Di Prampero patří na okruhu spíš k jednodušším. Její jízdu jí komplikovala mlha, ale sama vidí potíž jinde.
„Vlastně se mi ta jízda docela líbila. Líbily se mi všechny tři jízdy, které jsem tady zajela. Akorát, bohužel, teď hodně bojujeme s materiálem, nějak nám to nesedí,“ vysvětlila Ledecká. „Jede to pomalu, projevuje se to na rovinách, ale i v celé trati. Myslím, že jsem tolik chyb neudělala, abych ztrácela takhle moc.“
Ledecká zůstala 1,68 sekundy za vítěznou Italkou Nicol Delagovou, což v přepočtu na víc než tři kilometry dlouhé sjezdovce Di Prampero činilo masivních 48,75 metru. Na top 10 ztratila přes půl sekundy a v přepočtu asi patnáct metrů.
Jednoduchý kopec ukázal rychlost lyží
STR se většinou na svůj lyžařský materiál může spolehnout. Je jedničkou značky Kästle, která před měsícem oslavila senzační vítězství Jana Zabystřana při super-G ve Val Gardeně. Má k dispozici špičkového servismana Guntrama Mathise, zvaného Tschunti, který o její lyže pečuje v továrně v rakouském Hohenemsu.
„Budeme na tom pracovat. Já zkusím opravit svoje chyby a věřím, že Tschunti na tom taky zapracuje. Budeme doufat, že najdeme nějaké rychlé lyže a budeme jezdit v zelených. Aspoň na těch rovinách a já se to pak budu snažit dohnat v zatáčkách,“ řekla Ledecká s odkazem na mezičasy, které zeleným číslem označují vedoucí závodnici. „Tenhle kopec extrémně ukázal rychlosti lyží. Byl poměrně jednoduchý a hlavně hodně rovinatý. Tam se to projevilo víc než v jiných závodech. Věřím Tschuntimu, že to nějak zvládneme vyřešit. Zítra se soustředíme na super-G.“