Výborná jízda Ledecké v Tarvisiu! Po bronzu v super-G pumpovala pěstičkou
Nový den přinesl lyžařce Ester Ledecké nový příběh. Po sobotním sjezdu Světového poháru v italském Tarvisiu si stěžovala na pomalé lyže, v nedělním super-G ale bylo všechno jinak. STR skončila se ztrátou 94 setin sekundy na vítěznou Němku Emmu Aicherovou třetí a poprvé v sezoně se tak dostala na stupně vítězů. Program SP v alpském lyžování ZDE >>>
Servisman Guntram „Tschunti“ Mathis měl zřejmě horkou sobotní noc. Poté, co Ledecká po šestnáctém místě v sobotním sjezdu zkritizovala úroveň svého lyžařského materiálu, plánovala změny.
„Budeme na tom pracovat. Já zkusím opravit svoje chyby a věřím, že Tschunti na tom taky zapracuje. Budeme doufat, že najdeme nějaké rychlé lyže a budeme jezdit v zelených,“ předsevzala si.
To se jí podařilo krátce po startu. Televizní grafika nabídla zelený, tedy vedoucí, ale zároveň těžko uvěřitelný údaj o náskoku celých šesti desetin sekundy. Ve výsledcích údaj z prvního mezičasu schází. Jízdu každopádně Ledecká rozjela dobře.
„Je velmi aktivní v obloucích. Lyže jí očividně dneska jedou, rychlosti jsou vysoké,“ líčila bývalá reprezentantka Klára Křížová jako expertka České televize.
Se servismanem našli rychlejší pár
To byla zásadní změna oproti sobotnímu sjezdu, po němž si Ledecká stěžovala, že jí lyžařský materiál na technicky jednoduché trati nefungoval. Na víc než tři kilometry dlouhé sjezdovce Di Prampero ztratila 1,68 sekundy za vítěznou Italkou Nicol Delagovou, což v přepočtu činilo masivních 48,75 metru.
„Bohužel teď hodně bojujeme s materiálem, nějak nám to nesedí. Jede to pomalu, projevuje se to na rovinách, ale i v celé trati. Myslím, že jsem tak tolik chyb neudělala, abych ztrácela takhle moc,“ hodnotila Ledecká svůj výkon ve sjezdu.
Pro nedělní super-G zjevně se servismanem Mathisem našli o hodně rychlejší pár. Vyrazila rychle, přestože na startu musela chvíli čekat po pádu Novozélanďanky Alice Robinsonové. Od třetího mezičasu se pohybovala na místech pro stupně vítězů. Těsně před cílem se přiřítila na kontrolní bod druhou nejvyšší rychlostí 95,61 kilometru v hodině. A v cíli byla třetí, jen za Němkou Aicherovou a Američankou Lindsey Vonnovou, která se dostala a podium posedmé z osmi závodů sezony.
Ledecká byla v bojovné náladě už od startu, kde si několikrát bouchla pěstmi do hrudi. Když v cíli viděla svůj výsledek, potěšeně zapumpovala pravou pěstí.
„Bylo to skvělé. Hrozně jsem si tu jízdu užila. Měla jsem z toho opravdu radost. Lyže jely jak z praku. Cítím, že mi to pod těmi nožičkami hezky odsýpá," pochvalovala si Ledecká.
Obrovská alchymie s materiálem
„Bravo! Bravo!“ hlásila Křížová.
U Ledecké může hrát roli větší důraz na super-G ve strategii olympijské zimy. STR sice stále doufá, že by se mohla postavit i na start sjezdu, pokud by se během lyžařských soutěží Her v Cortině d´Ampezzo změnil program kvůli počasí. Zatím ale platí, že místo sjezdu pojede závod v alpském snowboardingu. Na lyžích je tak její nejlepší šancí na úspěch právě super-G.
„Určitě si tam víc věří. Možná víc přípravu věnovali superobřímu slalomu s tím, že ví, že sjezd na olympijských hrách nestíhá,“ míní Křížová. „Je to obrovská alchymie s materiálem. Je to dlouhá práce i servismana i závodnice, abyste vybrali nejlepší pár.“
Ledecká se na stupně vítězů ve Světovém poháru dostala podvanácté v kariéře a na výsledek mezi třemi dosáhla sedmou sezonu za sebou. Na podiu chyběla jen v zimě 2022/2023, kterou vynechala kvůli dvěma operacím zranění klíční kosti. V minulé sezoně byla třetí ve sjezdu ve Svatém Antonu a také na mistrovství světa v Saalbachu-Hinterglemmu.
V pátek Ledecká počítá s prvním startem sezony na snowboardu v Simonhöhe.
„Budeme se zase přehazovat na snowboard. Zítra jdeme na prkno, vzpomenu si, jak se jezdí na prkně. Máme pár dní na to, abych se do toho zpátky vrátila, pak míříme do Simonhöhe," uvedla Ledecká.
SP v sjezdovém lyžování v Tarvisiu (Itálie):
Ženy - super-G: 1. Aicherová (Něm,) 1:14,04, 2. Vonnová (USA) -0,27, 3. Ledecká (ČR) -0,94, 4. Miradoliová (Fr.) -1,04, 5. Cashmanová (USA) -1,11, 6. Goggiaová (It.) -1,13.
Průběžné pořadí super-G (po 3 z 8 závodů): 1. Goggiaová 200, 2. Vonnová 190, 3. Robinsonová (N. Zél.) 180, 4. Miradoliová 159, 5. Aicherová 124, 6. Curtoniová (It.) 105, 7. Ledecká 104.
Průběžné pořadí SP (po 21 z 37 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 923, 2. Rastová (Švýc.) 753, 3. Aicherová 598, 4. Vonnová 590, 5. Goggiaová 506, 6. Moltzanová (USA) 502, ...22. Ledecká 208.