Předehra v Kronplatzu: Špindl? Pro nás exotika. Vždy je zajímavé vidět, jak...
V Krkonoších už se všechno připravuje na příjezd lyžařských hvězd, bílý cirkus se ale ještě v úterý zastaví na Kronplatzu (10:30 a 13:30 PP ČT sport). Ve slavném italském středisku, které dobře zná i spousta Čechů, se generálka na víkend pojede díky obřímu slalomu na strmé sjezdovce Erta.
Obě střediska dělí osm set kilometrů, ale v programu Světového poháru jsou propojena. Kronplatz se v kalendáři drží každý rok a v poslední době v něm předchází svátku v Krkonoších. V roce 2023 si oba závody pomohly, když Špindlerův Mlýn kvůli problémům se sněhem uspořádal dva slalomy a do Itálie pustil obří slalom. A oběma se to vyplatilo.
„Vzali jsme si tenkrát obří slalom a díky tomu jsme měli dva závody. Byl to rok, kdy u nás Mikaela Shiffrinová vyhrála dvakrát a zároveň překonala rekord Lindsey Vonnové v počtu vítězných závodů a měli jsme titulky po celé Evropě,“ vzpomínal Diego Clara, PR manažer pořádající společnosti Dolomiti Superski na nedávném lyžařském semináři Forum Nordicum.
Kronplatz, neboli Plan de Corones, je bílý ráj, v němž si můžou na nadcházející olympiádě odpočinout čeští fanoušci. Z biatlonového areálu v Anterselvě to trvá autem jen čtvrt hodiny a na místě je 121 kilometrů tratí na jednatřiceti sjezdovkách. Úterní závod Světového poháru je vrcholem zimy.
„Je to velká show a lidi si to dost užívají,“ usmívá se Clara. „Hodně fanoušků přijede z Německa, kde závodu děláme velkou reklamu. Máme sice úterní termín, který nikdo nechce. Byla to pro nás výzva udělat z akce uprostřed týdne událost na celý víkend. Doprovodné akce začínaly už v neděli. Na Kronplatzu jsme uprostřed sjezdovky. Fanoušci si můžou mezi koly zalyžovat a vstup mají zdarma. Přeměnili jsme problém ve velkou věc.“
Jedno máme stejné
V roce 2019, kdy se Světový pohár do Špindlerova Mlýna vracel po dlouhých osmi letech, se tam vydala z Kronplatzu delegace.
„Byli tam mí kolegové, protože to byla trošku exotika. Většinou se jezdíme na lyžařské závody dívat do Itálie, do Švýcarska. Řekli jsme si, že pojedeme do Špinlerova Mlýna,“ líčí Clara, jehož bratr David je ředitelem závodu Světového poháru. „Vždycky je zajímavé vidět, jak ostatní země přistupují k závodům. Jedno máme ale stejné. Vy máte rádi pivo a my máme rádi pivo….“
V úterním závodě bude na Kronplatzu bude své loňské vítězství obhajovat Novozélanďanka Alice Robinsonová, kterou sice v neděli otřásl pád v cílovém prostoru super-G v Tarvisiu, ale snad by měla být v pořádku. Závodnice čeká známá sjezdovka Erta, jejíž nejprudší místo má sklon 61%.
„Erta znamená strmá. A vedle máme tréninkovou sjezdovku, která je ještě prudší. Záchranáři na místě musí mít lana, jinak byste je sbírali dole pod sjezdovkou,“ říká Clara. „Kdo vyhraje, je do příštího roku princeznou Dolomit. Každý rok se pro ni vyrábí speciální koruna.“