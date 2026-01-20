Dva roky mimo, teď úsměv a naděje, ale... Vlhová ve Špindlu nepojede. Jak na tom je?
Pán čas v úterý odměří dlouhé dva roky od posledního závodu slovenské slalomářky Petry Vlhové a fanoušci stále čekají na její návrat. Olympijská šampionka z Pekingu o víkendu oznámila, že se pokusí o start na blížících se Hrách v severní Itálii. Ve víkendové generálce technických disciplín ve Špindlerově Mlýně ale startovat nebude. „Petra Vlhová ve Špindlu nepojede. Není na tom tak, že by mohla jet ostrý závod,“ řekl Jan Fiedler, sportovní ředitel alpského úseku svazu.
Lyžařské hvězdy se chystají do Špindlerova Mlýna, ale Petra Vlhová s nimi víkendové závody Světového poháru nepojede. A to navzdory pozitivním zprávám, které hvězdná Slovenka vypustila do světa před několika dny. V sobotu se na síti Instagram objevila její usměvavá tvář, která dala fanouškům naději.
„Absolvovala jsem lékařskou prohlídku, na základě které mi lékařský tým spolu s mými fyzioterapeuty povolil plnou lyžařskou zátěž. Po dvou velmi náročných letech to je pro mě skvělá zpráva,“ uvedla Vlhová.
Kariéra jedné z nejvýraznějších tváří světového lyžování poslední dekády se přetrhla přesně před dvěma lety. 20. ledna 2024 Vlhová upadla na zledovatělém svahu doma při závodě Světového poháru doma v Jasné. Karambol na první pohled nevypadal nijak hrůzostrašně, následky však byly vážné. Vlhová si přetrhla zkřížený i postranní vaz v pravém koleně a musela na operaci. Následně přišla o celou minulou sezonu a v březnu musela ještě na jeden zákrok.
„Pro slalomářku i obecně pro sportovce je problém, pokud se nemůže na svoje tělo maximálně spolehnout,“ říká Šárka Strachová, světová šampionka a olympijská medailistka ve slalomu. „Zátěž na klouby, zvlášť kolena, je extrémní. Možná by Petra i mohla závodit, ale nechce se vracet jen tak nějak. Chce být ve formě, aby mohla útočit na ty nejlepší, zařadit se po jejich boku. Aby mohla držet krok s Mikaelou Shiffrinovou nebo Camille Rastovou, musí se na své tělo spolehnout. Pokud to nejde, ta důvěra tam není, tak se to odráží na samotném výkonu, na časech a dynamice. Rozumím, že než aby se vracela napůl, čeká, až bude tělo stoprocentně fit.“
Stále sní o účasti na olympiádě
Olympijskou přípravu začala Vlhová s novým trenérem Matejem Gemzou, který se v jejím týmu pohyboval dlouhá léta. Začátek zimy však vynechala a od té chvíle stále bod obnovy odkládá. Marnými zůstaly náznaky, že by před Silvestrem startovala v Semmeringu. Podobně to před týdnem dopadlo i se závodem ve Flachau.
V tu chvíli už hořel čas, protože v neděli schvaloval výkonný výbor slovenského lyžařského svazu olympijskou nominaci. Den před termínem Vlhová ve svém příspěvku na sociálních sítích potvrdila, že se o účast na olympiádě v Cortině d´Ampezzo bude dál snažit.
„Vzhledem k aktuální situaci to zní trošku bláznivě, ale i navzdory krátkému času do olympiády jsem se rozhodla zabojovat o možnost startu,“ uvedla Vlhová. „Budu intenzivně trénovat, půjdu den po dni a budu pozorně sledovat, jak moje koleno reaguje na zátěž, a respektem k svému tělu si finální rozhodnutí o startu nechám na 48 hodin před slalomem.“
Teď už je jisté, že se Vlhová do startu olympiády žádného závodu Světového poháru nezúčastní. Nepřihlásila se ani do úterního obřího slalomu na Kronplatzu, ani dvou víkendových závodů ve Špindlerově Mlýně.
„Špindlu by prospělo, kdyby Petra závodila. Všichni by si to moc přáli. Rozumím, že třeba zvolili trošku jinou taktiku,“ uvedla Strachová.
SP ve Špindlerově Mlýně
Sobota
- 10.00 - 1. kolo obřího slalomu
- 13.30 - 2. kolo obřího slalomu
Neděle
- 9.30 - 1. kolo slalomu
- 12.15 - 2. kolo slalomu