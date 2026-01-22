Strachová o Shiffrinové: Je dobře, že se na ni dotahují. Jak vzpomíná na SP ve Špindlu?
Generálka lyžařského Světového poháru ve Špindlerově Mlýně před startem zimních olympijských her slibuje podle slalomářské šampionky Šárky Strachové dramatickou podívanou, protože Američanka Mikaela Shiffrinová cítí konkurenci. „Je dobře, že se na ni začaly dotahovat ostatní. Je to divácky zajímavější,“ říká Strachová, která vzpomíná na své závodní zkušenosti z Krkonoš, kde často bojovala i s Lindsey Vonnovou.
Na její slavnou kariéru se stále vzpomíná. Během svátečního závodního víkendu ve Špindlerově Mlýně můžou fanoušci návštěvu Světového poháru spojit s lyžováním. Na tribunu Šárky Strachové se dostanou přímo z červené sjezdovky. „Myslím, že je to od organizátorů fajn nápad. Moje tribuna je na přechodu mezi malým a venkým hankem, ke kterému dojedete na lyžích. Pořadatelé už několikrát ukázali, že pro závodníky a diváky dělají maximum,“ pochvaluje si Strachová.
Vy jste zažila závody Světového poháru ve Špindlu třikrát, jak na ně vzpomínáte?
„Nikdy se mi ve Špindlu nedařilo… V roce 2005 to bylo v úvodu kariéry. V roce 2008 byl ročník, kdy jsem měla zraněné oko (po nešťastném incidentu při křtu sjezdovky – pozn. red.). V roce 2011 to bylo období, kdy se mi vůbec nedařilo. Neuměla jsem zúročit atmosféru domácího prostředí a byla jsem nejlíp pátá.“
Což zase není tak špatné…
„Vzpomínky jsou smíšené. Jak některé závodnice umí využít výhodu domácího prostředí, pro mě to výhoda nebyla. Nikdy jsem se nevyžívala v tom být středem pozornosti. Možná to bylo i tím, že se ve Špindlu vždycky přišlo podívat hodně lidí. Upíralo se na mě víc pozornosti než v Rakousku nebo ve Spojených státech. Bylo to pro mě spíš svazující, než aby mě to motivovalo. Páté místo není špatná, ale doma chcete ne-li vyhrát, dostat se na stupně vítězů. V těch sezonách jsem na nich stála, nebo byla blízko nich. Určitě mě mrzelo, že se to nepovedlo na domácím kopci.“
Vzpomínáte, jak jste tehdy závodila ve slalomech se současnou sjezdařskou hvězdou Lindsey Vonnovou?
„Známe se z žákovských kategorií, kdy jezdila slalom i obří slalom. Lindsey hodně dlouho držela krok hlavně v obřím slalomu, i ve slalomu začala postupovat do druhých kol. Pak začala mnohem víc inklinovat k rychlostním disciplínám. Dlouho si držela status allrounderky. Má řadu velkých globů i díky tomu, že dokázala dlouhodobě jezdit v první sedmičce i slalom. A tehdy se jezdily i kombinace. Jejím idolem a vzorem byla Picabo Streetová, která jezdila rychlostní disciplíny. Začala odcházet ze slalomu, zdravotně se šetřit, protože měla víc zranění a kolena jí nedovolovala dynamiku, kterou slalom a obří slalom potřebují.“
Mikaela lyžuje s větším nasazením
Co říkáte na současné výkony Mikaely Shiffrinové, která ve slalomech většinou vítězí a v obřích slalomech se po předloňském zranění přibližuje špičce?
„Slalom vždycky patřil k jejím dominancím, postupně se dostává zpátky do formy i v obřím slalomu, kde měla problém, když se po nepříjemném pádu bála, jezdila opatrně. Jezdí prostě skvěle. Slalom je disciplína, ve kterém vlítla do Světového poháru, vždycky v něm dominovala a má v něm nejvíc úspěchů. Je dobře, že se na ni začaly dotahovat ostatní, nejvíc Camille Rastová. Je to divácky zajímavější. Ne, že by Mikaela nedávala nejlepší, co v ní je. Ale tím, že se na ni ostatní dotahují, do toho dává krapet víc. Není si tak jistá vítězstvím. Ve druhých kolech, pokud vede, do toho jde s těsným náskokem a lyžuje s jiným nasazením, než když vedla o vteřinu a půl.“
Od vaší poslední velké medaile už je to víc než deset let, čemu se teď věnujete?
„Aktuálně se věnuji několika projektům. Hodně času věnuji práci pro Endorphin Republic, což je síť sportovních prodejen s nejširší nabídkou prémiového vybavení pro kolo, lyže a běh v Česku. Zároveň se intenzivně věnuju Endorphin Nutrition, naší vlastní značce sportovní výživy. V obou případech mám na starosti marketing a komunikaci, kde mohu propojit své zkušenosti z vrcholového sportu s odborným přístupem ke zdraví a výkonu.“
Na iSportu vystupujete taky v úspěšném podcastu Branky, děti, rodiče. Jaké další aktivity ještě zvládáte?
„Rozvíjím svou platformu, kde propojuji zkušenosti z vrcholového sportu s koučinkem, NLP technikami a Bachovými esencemi. Věnuji se také přednáškové činnosti ve firmách a s kolegyní fyzioteraputkou vzdělávání pedagogů v oblasti psychomotorického a pohybového rozvoje dětí. A samozřejmě nemohu vynechat práci předsedkyně Českého klubu Fair Play při ČOV, která je pro mě srdeční záležitostí.“
Strachová při SP ve Špindlerově Mlýně
2011
- slalom: 20.
2008
- slalom: 5.
- obří slalom: 27.
2005
- slalom: 8.
- obří slalom: 27.