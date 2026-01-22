Vlhová trénovala ve Špindlu: Bylo to super! Po dlouhé pauze bojuje o olympijský návrat
Slovenská lyžařka Petra Vlhová několik dní před startem závodů Světového poháru trénovala v areálu Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně. „Byla jsem tu na tréninku, podmínky byly opravdu skvělé,“ vzkázala fanouškům na sociálních sítích přímo ze sjezdovky. Na tom, že o víkendu nepojede, se však nic nemění.
Pod svícnem bývá tma. V krkonošském Aspenu finišují přípravy na atraktivní lyžařský víkend. A uprostřed nich se v závodním areálu projížděla hvězdná Petra Vlhová, která po víc než dvouleté zdravotní pauze bojuje o svou olympijskou šanci.
„Aktuálně se nacházím ve Svatém Petru na sjezdovce. Děkuji Skiareálu Špindl, že mi tu umožnil trénovat a připravit se po mém zranění. Takže bylo to super a doufám, že se co nejdřív uvidíme,“ sdělila Vlhová.
Pro fanoušky to byl další nadějný moment poté, co Vlhová po měsících nejistoty oznámila, že se pokusí na olympiádě v Cortině d´Ampezzo startovat a nechybí v nominaci slovenského olympijského týmu.
„Skiareál Špindlerův Mlýn měl v posledních dnech velmi vzácného hosta. Petra Vlhová využila perfektní sněhové podmínky k trénování na našich sjezdovkách,“ pochlubily se na Instagramu účty Skiareálu Špindlerův Mlýn a města Špindlerův Mlýn. „Moc rádi ji opět vidíme na lyžích a přejeme jí z celého srdce, aby jí zdravotní stav dovolil startovat na blížících se Zimních olympijských hrách. Péťo, držíme palce!“.
Pořadatelé o start slovenské superstar pochopitelně velmi stáli. Vlhová však stále bojuje o návrat poté, co si při pádu v závodě v Jasné v lednu 2024 vážně poranila koleno, s nímž musela na dvě operace.
„Pro slalomářku i obecně pro sportovce je problém, pokud se nemůže na svoje tělo maximálně spolehnout,“ uvedla slalomová světová šampionka Šárka Strachová. „Zátěž na klouby, zvlášť kolena, je extrémní. Možná by Petra i mohla závodit, ale nechce se vracet jen tak nějak. Chce být ve formě, aby mohla útočit na ty nejlepší, zařadit se po jejich boku.“
Vlhová by měla na Hrách v Cortině d´Ampezzo obhajovat olympijský titul z Pekingu. V sezoně však nemá za sebou jediný start. Rozhodnout se chce nejpozději dva dny před slalomovým závodem, který je na programu ve středu 18. února.