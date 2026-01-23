Odermatt vítězem Super-G. Zabystřan v top 20. Nor se málem rozbil, pak dojel pátý
Kitzbühel se znovu po roce stal hlavním městem alpského lyžování mužů. V pátek bylo na programu Super-G, kde obhajoval prvenství z loňska Marco Odermatt. Legendární Hahnenkamm si švýcarská ikona znovu podmanila. Tentokrát však Švýcarsko dokonce slaví double. Jediný Čech na startu Jan Zabystřan skončil šestnáctý. O vzruch se postaral ekvilibristickou vložkou Nor Adrian Smiseth Sejersted, který ustál velké rozhození po jednom ze skoků a pokračoval v jízdě dál za skvělým umístěním.
Před závodem však výsledek Odermatt logicky na slovutném kopci neměl jistý. Už jen z důvodu, že v této sezoně muži absolvovali pět Super-G a vzešlo z nich pět různých vítězů.
Odermatt vyhrál pouze na úvod sezone v Copper Mountain za velkou louží. Pak už byl na stupních vítězů jen ve Val Gardeně, kde jej o triumf senzačně připravil Jan Zabystřan. Tentokrát se ale ukázalo, kdo Hahnenkammu kraluje.
Zabystřan to bohužel nebyl. Byť se mohlo zdát, že se startovním číslem 3 zajel velmi dobrý čas, nebude to pro něj v kariéře výjimečný výsledek. Postupně se před něj dostávali další a rodák z Kadaně tak zapsal za 16. místo. Patřil ale mezi vyvolené, kteří se dostali pod jednu sekundu ztráty na švýcarského vítěze.
Odermattův stín
Když se dostal do vedení s číslem 9 domácí Rakušan Stefan Babinsky, divácký sektor burácel. Jenže to teprve byli nahoře připraveni na start dvě švýcarské rakety. Nejprve se dostal na první místo Franjo von Allmen, který zpravidla bojuje s tím, že je Odermattovým stínem.
V Kitzbühelu to nedopadlo jinak. Odermatt šel na věc s číslem 13, ale to mu evidentně přineslo štěstí. Závod vyhrál zejména v první polovině tratě, kde nabral na páteční poměry dostatečný náskok na svého krajana. Von Allmen měl lepší závěr, ale to nepomohlo. Odermatt se dostal do vedení o tři setiny sekundy, i když ani v jednom měřeném sektoru nebyl nejrychlejší. V celkovém součtu mu to ale stačilo. Babinsky jako nejlepší Rakušan udržel alespoň třetí místo. Pořadatelská země se tak nedočkala dalšího triumfu. Naposledy byl vítěz z rakouských jezdců Vincent Kriechmayr v roce 2021.
Po Odermattovi už závod plynul poměrně klidně. Jen Nor Simseth Sejersted se postaral vzruch. Hned na prvním skoku neudržel ideálně linii letu, nechal se rozhodit a vypadalo to na poměrně těžký pád ve vysoké rychlosti. Sejersted se ale dokázal až neuvěřitelně srovnat při dopadu a frčel dál. Jeho šikovnost mu taky vynesla páté místo.
Stejné štěstí neměl následně Švýcar Arnaud Boisset, který vlastně na stejném místě skok neustál jako Sejersted a pořádně si natloukl, závod tak byl na nějakou dobu přerušen, ale Švýcar to chvílí rozdýchával, pak ale na dálku zdravil fanoušky na důkaz, že bude v pořádku.
Hned v sobotu je na programu na Streifu v Kitzbühelu nezaměnitelný král sjezdů. Pro Odermatta bude jistě páteční triumf velkou motivací. Sjezd v tomto rakouském středisku totiž nikdy neopanoval. Nejlépe skončil v roce 2024 na druhé příčce.