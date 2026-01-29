Příběh nezdolné Vonnové (41) míří k rozuzlení jako z Hollywoodu. K návratu pomohl i zázrak
Před lety šla na procházku s kamarádkou a jejími dětmi. A ty se maminky ptaly: Proč teta pořád zastavuje? Musela. Kolena měla v háji. Otec, sám někdejší lyžař, měl výčitky, proč ji v mládí postavil na svah a zničil dceři život. Trápily ji deprese, měla dny, kdy vůbec nevylezla z postele. A teď? Americká lyžařka Lindsey Vonnová je ve 41 letech největší favoritkou olympijského sjezdu. Jak je to možné? Roční iSport Premium za zvýhodněnou cenu >>>
Její chorobopis stejně jako výčet úspěchů vyžaduje dlouhé čtení. V roce 2019 se zdálo, že se její příběh, už tehdy bohatý na úspěchy i bulvární pikantnosti, definitivně uzavře. Že skončí jako jedna z nejlepších lyžařek v historii s 82 triumfy ve Světovém poháru.
Globální sexy hvězda poutající hvězdnými známostmi.
Vlivná osobnost, jejíž názory ovlivňovaly veřejné dění. Zvlášť, když zkritizovala tehdejšího (a současného) prezidenta Donalda Trumpa.
Milovnice adrenalinu, především toho na sněhu.
Bojovnice s posunutým prahem bolesti, která se oklepala i po krvavých karambolech, po nichž by konkurentky zamknuly lyže ve sklepě. Už v roce 2014 se vrátila k závodění po více než roční pauze, v níž bojovala se zraněním a depresemi. Nedávno opustila závodní důchod po šesti letech.
Častá návštěvnice ordinací a operačních sálů: přetrhané vazy, zlomeniny, otřesy mozku, dvanáct operací.
Olympijská šampionka, dvojnásobná mistryně světa, čtyřnásobná vládkyně Světového poháru.
Dominantní sportovkyně, která těžce nesla, že jí mezinárodní federace nedovolila si zazávodit s chlapy.
Lindsey Vonnová
Věk: 41 (*18. října 1984 v Minnesotě)
Lyžařka
Největší úspěchy - ZOH: zlato (2010 sjezd), 2x bronz (2010 super-G, 2018 sjezd). MS: 2x zlato (2009 super-G a sjezd), 3x stříbro (2007 sjezd a super-G, 2011 sjezd), 3x bronz (2015 super-G, 2017 a 2019 sjezd). SP: 4x celková vítězka (2008, 2009, 2010, 2012)
Debut ve SP: 18. 11. 2000 (v 16 letech)
Počet závodů v SP: 414
Ale pozor, příběh se teprve blíží k hollywoodskému rozuzlení. K tomu, co Američané milují.
„Těší se, že jejich sportovní královna vyhraje olympiádu v Cortině. V zámoří je to největší sportovní téma,“ říká Šárka Strachová, někdejší slalomářka, která na olympiádě ve Vancouveru brala bronz a ze světových šampionátů má kompletní sbírku medailí. S hlavní hrdinkou inspirativní story jezdila už v žákyních.
Tehdy ještě s dívčím jménem Kildowová, teď už se jako Vonnová na své oblíbené sjezdovce pokusí napsat jednu z nejvýraznějších kapitol olympijské historie. Ameriku čeká díky ní nejdůležitější sportovní víkend v roce. Osmého února se v Santa Claře hraje Super Bowl, tradičně trhající rekordy sledovanosti. A k vrcholu NFL se přidá i ten lyžařský. Ve stejný den pojede zázračná Lindsey o zlato. Po 16 letech může zopakovat prvenství ve sjezdu, který v roce 2010 ve Vancouveru vyhrála jako první Američanka v historii.