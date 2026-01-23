Předplatné

Shiffrinová ve Špindlu: křesílka v kůži, větší pokoj. Americká hvězda táhne

Ve Špindlerově Mlýně už se nemohou dočkat začátku Světového poháru a představení americké hvězdy Mikaely Shiffrinové
Všechny cesty vedou do Špindlu. Slavná americká lyžařka Mikaela Shiffrinová je po třech letech zpátky v Krkonoších, kde zažila už spoustu emotivních momentů. I díky ní má být při víkendových závodech Světového poháru ve Svatém Petru plno, přesto, že na startu není Slovenka Petra Vlhová. „Mikaela je určitě ten tahák. Je pro nás extrémně důležitá, když nejede Petra,“ říká Jan Fiedler, sportovní ředitel alpského úseku. Podle toho je o ni taky postaráno.

Zvenku je to jen jeden z bílých stanů, kterých je pod černou sjezdovkou ve Svatém Petru plno. Vevnitř mají esa světového lyžování komfort, který je luxusní i na podmínky nablýskaného bílého cirkusu.

„Takové hospitality není ani v Kitzbühelu, lepší jsem neviděl ani na olympiádě,“ usmíval se lyžařský trenér Tomáš Bank. „Spadla mně brada. Ta relax zóna… Je to zaprvé obrovské, jsou tam luxusní křesílka v kůži, za plentou jsou rotopedy. V Adelbodenu je garáž, tam rozlitá nafta… Vloni na mistrovství světa v Saalbachu to bylo dobré, ale ne tohle.“

Špindlerův Mlýn si Světového poháru váží. Dvěma úspěšnými ročníky z posledních let si vybojoval pravidelné místo v nabitém kalendáři elitního seriálu. O víkendu se ale lyžařské hvězdy i tak vrací po třech letech. A v jejich čele je Mikaela Shiffrinová.

V roce 2011 tady poprvé startovala ve Světovém poháru,

