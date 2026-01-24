Předplatné

Obří slalom ve Špindlu: Shiffrinová čtvrtá, cítí se dost unaveně. Druhé kolo bez Češek

Hvězdná Američanka Mikaela Shiffrinová během 1. kola obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně
Hvězdná Američanka Mikaela Shiffrinová během 1. kola obřího slalomu ve Špindlerově MlýněZdroj: ČTK / AP / Pier Marco Tacca
Švédská lyžařka Sara Hectorová ovládla 1. kolo obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně
Pod Svatým Petrem ve Špidlerově Mlýně panuje skvělá atmosféra
Tereza Koutná během své jízdy v 1. kole obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně
Obří slalom ve Špindlerově Mlýně
Adriana Jelínková při své jízdě v 1. kole obřího slalomu
Česká lyžařka Adriana Jelínková v 1. kole obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně
Česká lyžařka Tereza Koutná se představuje ve Špindlerově Mlýně
iSport.cz, ČTK
Alpské lyžování
Švédská lyžařka Sara Hectorová vede po 1. kole obří slalom Světového poháru ve Špindlerově Mlýně. Olympijská šampionka má při generálce na obhajobu zlata pod pěti kruhy před druhou jízdou náskok dvou setin sekundy před úřadující mistryní světa ve slalomu Camille Rastovou ze Švýcarska. Třetí je vedoucí žena hodnocení disciplíny Rakušanka Julia Scheibová, která zaostává o 26 setin.

Druhé kolo obřího slalomu bude ve Špindlerově Mlýně bez českých lyžařek. Domácí jednička Adriana Jelínková obsadila 40. místo, juniorka Tereza Koutná skončila na 45. příčce jako předposlední ze závodnic, které úvodní jízdu dokončily.

Americká hvězda Mikaela Shiffrinová, která na zdejší sjezdovce v březnu 2011 debutovala ve Světovém poháru, je po prvním kole čtvrtá. Vedoucí žena seriálu, jejíž trenérka Karin Harjová trať pro první kolo stavěla, ztrácí na Hectorovou 43 setin.

„Bylo to hodně točivé, hodně dlouhé, takže moje nohy to docela cítí ještě teď. Jsem dost unavená a nohy jsou trochu v křeči, bude to výzva dát se před dalším kolem dohromady,“ řekla Shiffrinová s úsměvem v rozhovoru pro Českou televizi. „Ale bude to zábava. Je tu perfektní sníh, podmínky jsou úžasné. Pořadatelé odvedli skvělou práci a je radost tu závodit,“ pochvalovala si.

Trať se líbila i Jelínkové, s vlastním výkonem ale spokojená nebyla. „Mně se líbí, když je to zatočené, ale musím říct, že mám docela problémy s materiálem, protože jsem musela přejít na Salomon. Ještě jsem byla zraněná, takže hledám, makám, bojuju. Nejsem s tou jízdou spokojená, ale makala jsem, nemohla jsem udělat víc,“ řekla.

Druhé kolo je ve Špindlerově Mlýně na programu od 13:30.

