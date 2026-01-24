Shiffrinová se ve Špindlu vrátila na stupně vítězů: Speciální dny, je to dva roky...
Slavná Američanka Mikaela Shiffrinová ve Špindlerově Mlýně stále čeká na vítězství v obřím slalomu. V sobotním závodě Světového poháru před hlasným publikem ve Svatém Petru však skončila třetí a poprvé od vážného zranění z prosince 2024 se v této disciplíně vrátila na stupně. Zvítězila Švédka Sara Hectorová.
Šest červených setin na posledním mezičase vybudilo fanoušky do krajnosti. Mikaela Shiffrinová se řítila do cíle druhého kola ve frenetickém hluku, před krajanku Paulu Moltzanovou ji to ale neposunulo.
Shiffrinová mrkla na tabuli, nasadila veselý úsměv, rozzářeným fanouškům poslala vzdušný polibek a všem potěšeně zamávala.
Krátce před cílem vládly Američanky na prvních třech místech. Nakonec ale poslední jízdou všechny předjela Švédka Sara Hectorová, která vrazila do cíle o osmnáct setin dřív než Moltzanová.
„Jsem tak šťastná, že jsem tady vyhrála. Publikum je fantastické, moc děkuju!“ hlásila Hectorová. „Je tu tolik dobrých holek, člověk na sobě musí pořád pracovat. Jsem moc ráda, že jsem byla první.“
Pro Shiffrinovou znamená třetí místo první stupně vítězů v obřím slalomu od nešťastného závodu z prosince 2024 v Killingtonu, při němž utrpěla závažné bodné zranění a následně trpěla posttraumatickou stresovou poruchou.
„Tyhle dny jsou speciální. Je to dva roky, co jsem nebyla na stupních. A víc než rok mi trvalo, než jsem uvěřila, že mohu být v obřím slalomu zpátky na stupních,“ hodnotila Shiffrinová pro Českou televizi. „Přijet do cíle a vidět Paulu a Ninu, bylo crazy. Během kariéry jsem to nezažila, byl to neuvěřitelný moment.“
Za Moltzanovou a Shiffrinovou skončily v závěsu další Američanky, Nina O´Brienová byla pátá, AJ Hurtová osmá.
„S Paulou jsme poprvé v obřím slalomu spolu na stupních. V tomhle týmu je skvělá atmosféra. Všichni jsou pozitivní, podporují se. Někdy je těžké zkombinovat týmový duch a individuální soutěžní naladění. Nám se to daří. Je skvělé být toho součástí,“ řekla Shiffrinová.
Smolně skončil závod ve Špindlerově Mlýně pro Rakušanku Julii Scheibovou, dosavadní dominátorku disciplíny, která si při shodě okolností mohla zajistit svůj první malý křišťálový globus. Vítězka čtyř závodů aktuální zimy nicméně krátce před cílem chybovala a nedojela do cíle. Dva závody před koncem soutěže však Scheibová stále vede pořadí disciplíny o 89 bodů.
Pořadatelé při přípravě trati sbírali pochvaly od zástupců FIS, ale závodnicím to udělali pořádně těžké. V prudké dolní části černé sjezdovky ve Svatém Petru připravili náročný ledový svah navíc na jedné z nejdelších tratí obřího slalomu sezony. I Shiffrinová cítila po prvním kole únavu, přestože ho stavěla její trenérka Karin Harjová.
„Bavíme se vždycky o tom, ať staví normální tratě. Mám někdy pocit, že je to spíš nevýhoda. Člověk trochu cítí tlak,“ hodnotila Shiffrinová pro Českou televizi. „Bylo to hodně točivé, hodně dlouhé, takže moje nohy to docela cítí ještě teď. Jsem dost unavená a nohy jsou trochu v křeči, bude to výzva dát se před dalším kolem dohromady.“
Bouřlivá atmosféra pod sjezdovkou
Špindl opět potvrdil pověst jednoho z nejvíc atmosférických středisek na okruhu ženského Světového poháru. Fanoušci udělali pod kopcem bouřlivý kotel. Závodnice do něho vjížděly už na rozhraní malého a velkého hanku, kde stojí tribuna pojmenovaná po šampionce Šárce Strachové.
„Fanoušci i pista, nádhera…“ vydechla reprezentantka Adriana Jelínková. „Atmosféra je skvělá. Nahoře to člověk moc neslyší, ale když se dostane do prudké pasáže a před cílem, tak je slyším.“
Náročnost trati poznala i jedna z hvězd. Novozélaňdanka Alice Robinsonová neradostně zakončila nepříjemný týden, který minulý víkend začala pádem v Tarvisiu. S číslem jí jízda viditelně nesedla. Do druhého kola nepostoupila a ve výsledcích je tři místa od nejlepší Češky Jelínkové.
„Určitě to nebylo lehké, ale myslím si, že takhle by svěťák měl být, a že je to skvělé. Já mám teda ráda led, dnes mi to nešlo s lyžemi,“ řekla Jelínková. „Špindl a Kranjská Gora jsou pro mě vždycky ty nejlepší závody, protože ta trať bývá skvělá. I to, že jsou v tom oblouky, všechno udělali správně.“
Jelínková zažívá zdravotně složitou sezonu, na jejímž začátku vynechala předsunutý závod v Söldenu. Kvůli problémům s materiálem musela změnit značku svých lyží a následně se nepříjemně zranila.
„Řešila jsem materiál a musela jsem přestoupit, nebyl to vůbec plán. Potom jsem spadla a musela jsem chodit o berlích. Bylo mentálně strašně namáhavé. Teď začínám, mám málo tréninku, neznám materiál. Každý den to je jiné,“ vysvětluje Jelínková.
I ve Špindlerově Mlýně ji omezovalo pobouchané koleno. Zimu nemohla pořádně rozbalit a doplatilo na to i v olympijské nominaci.
„Strašně mě mrzí, že nejedu do Cortiny. Měla jsem svoje limity a ty jsem nezvládla. Bojuju,“ řekla Jelínková.
Pětačtyřicátá skončila ve svém prvním startu ve Světovém poháru osmnáctiletá Tereza Koutná, která od dvou let žije s rodiči v Rakousku a studuje střední školu v Bad Hofgasteinu. Poprvé se dostala do prostředí lyžařských hvězd.
„Je to určitě nezvyklé, je dobré je vidět na živo, co dělají, jak se rocvičují. Snažím se od nich něco okoukat. Jsou všichni v klidu, zajímají se spíš od sebe,“ líčila Koutná. „S Mikaelou jsem na hotelu, viděla jsem ji párkrát, vypadá fajn. Je to velká inspirace, jsou to moje velké idoly.“