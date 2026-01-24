Odermatt posté na bedně, ale v Kitzbühelu vyhrál italský fantom. Zabystřanův propadák
Velký sen Marca Odermatta? Jestli mu něco chybí ve sbírce velkých úspěchů, je to triumf ve kitzbühelském sjezdu. A čekat bude dál. Jen těsně ho porazila italská střela posledních týdnů Giovanni Franzoni. Na stupních vítězů je doplnilo velké překvapení. Janu Zabystřanovi se závod krutě nepovedl a na 19. místo z pátečního Super-G tak nenavázal.
Legendární Streif v Kitzbühelu v sobotu do ochozů přivábil světové celebrity. Počínání nejlepších sjezdařů světa sledoval tradičně Arnold Schwarzenegger. Nechyběly ale ani hvězdy světového sportu jako fotbalový trenér Jürgen Klopp, útočník Zlatan Ibrahimovič nebo jeden z nejlepších alpských lyžařů historie Ingemar Stenmark.
Otázka číslo jedna zněla jasně. Vyhraje konečně Marco Odermatt poprvé sjezd v Kitzbühelu? Odpověď švýcarské fanoušky zarmoutila. Jejich hlavní star zajela vynikající sjezd, ale o sedm setin sekundy byla lepší kometa této sezony a zejména posledních týdnů Giovanni Franzoni z Itálie.
Pokud bereme v potaz, že propojení Wengenu s Kitzbühelem je to nejnáročnější, čemu mohou specialisté na rychlostní disciplíny čelit, pak je Franzoni velkým a nečekaným příslibem olympijské medaile pro Itálii už za pár týdnů.
Ve Wengenu byl třetí ve sjezdu a opanoval Super-G. Je fakt, že v pátek v Kitzbühelu se mu Super-G příliš nepovedlo, skončil dvanáctý, ale ve sjezdu potvrdil jeden unikát. Ital totiž vyhrál oba sjezdařské tréninky ve Wengenu i na Streifu. Dohromady opanoval tedy už čtyři tréninky, což je něco výjimečného. Triumf v tréninku navíc dokázal přetavit v prvenství v závodě, kdy zejména druhou polovinu trati zajel bezkonkurenčně a stačilo to těsně i na Odermatta.
Když Švýcar dojel do cíle a viděl, že je ve výsledcích za Italem, chytal se za hlavu. Tak moc chtěl jinak usměvavý fantom současného alpského lyžování vyhrát.
I bez výhry si Odermatt připsal velkolepý milník. Druhým místem si připsal sté pódium v kariéře ve SP. Vyrovnal tak počin Nora Henrika Kristoffersena a Lucemburčana Marca Girardelliho. Zůstávají před ním jen Marcel Hirscher s 138 stupni vítězů a stylově i muž, který na něj koukal z hlediště. Švéd Ingemar Stenmark si v kariéře připsal 155 závodů mezi třemi nejlepšími.
Naopak Franzoni si připsal v sobotu třetí stupně vítězů za poslední týden. Celkově oslavil bednu čtyřikrát. Poprvé se radoval v prosinci ve Val Gardeně. Byl třetí při výhře Jana Zabystřana.
Oproti Super-G, kdy v pátek startoval s číslem tři Jan Zabystřan, měl český závodník z losu ve sjezdu asi lepší pocit. Vyrážel až jako pětatřicátý v pořadí. V pátek sám říkal, že mu příliš nevyhovuje startovat brzy do závodu. Rád se podívá na to, jak jezdí konkurence.
Ve sjezdu mu to bylo nabídnuto. Jenže toho vůbec nevyužil. Od startu ztrácel a konečné manko tři sekundy a 46 setin znamenaly v době, kdy dorazil do cíle poslední místo mimo bodovanou třicítku. Celkově nakonec bral 49. příčku a téměř tak napodobil své špatné vystoupení z Wengenu, kde byl dvaapadesátý. Přitom závodníci těsně před ním byli i v zelených číslech na mezičasech, evidentně se zlepšila viditelnost na kopci, což korunoval skvělým výkonem Francouz Maxence Muzaton. Ztratil jen 39 setin na Franzoniho. Vyneslo mu to třetí místo. Jedinkrát v kariéře byl dosud na stupních v roce 2017, kdy ve Wengenu ještě byla k vidění alpská kombinace, ve které skončil druhý. Muzaton se tak postaral o největší překvapení sjezdu v Kitzbühelu 2026.
Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Kitzbühelu
Muži - sjezd: 1. Franzoni (It.) 1:52,31, 2. Odermatt (Švýc.) -0,07, 3. Muzaton (Fr.) -0,39, 4. Schieder (It.) -0,67, 5. Allegre (Fr.) -0,68, 6. Hintermann (Švýc.) -0,71, ...49. Zabystřan (ČR) -3,46.
Průběžné pořadí sjezdu (po 5 z 9 závodů): 1. Odermatt 460, 2. Von Allmen (Švýc.) 295, 3. Franzoni a Paris (It.) oba 216, 5. Schieder (It.) 190, 6. Kriechmayr 172, ....52. Zabystřan 5.
Průběžné pořadí SP (po 24 z 38 závodů): 1. Odermatt 1285, 2. Pinheiro Braathen (Braz.) 618, 3. McGrath (Nor.) 578, 4. Von Allmen 524, 5. Kristoffersen (Nor.) 516, 6. Meillard (Švýc.) 503, ...28. Zabystřan 168.