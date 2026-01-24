Rachot až ve startovní budce. Shiffrinová: Jsem ráda, že nemusím být u televize
Vypadá to, že si celé sportovní Česko vyrazilo na tribuny sledovat před olympiádou hvězdy. Vysočina Arena není jediná, kde to o víkendu vře. Ve Špindlerově Mlýně při sobotním obřím slalomu lyžařky žasly z hlaholu, který se linul od úpatí černé sjezdovky nahoru. „Nikdy jsem neslyšela fanoušky ve startovní budce, až doteď. Je to novinka,“ smála se vítězka Sara Hectorová.
Skupina malých holčiček se tiskla na plot a Mikaelu Shiffrinovou měla v tu chvíli jen několik metrů. „Mikaela! Miki!“ volaly dívky na svou hrdinku.
Slavná Američanka ale měla v nohou dvě dlouhá kola obřího slalomu na náročné černé sjezdovce ve Špindlu a za sebou několik rozhovorů s novináři. Všem fanouškům aspoň zamávala.
„Diváci jsou tak nadšení… Ohromně mě motivuje před nimi závodit. Moc nás podporují,“ pochvalovala si Shiffrinová chvilku předtím v povídání s novináři. „Máme to tu opravdu rádi. Je to jeden z nejlíp zorganizovaných Světových pohárů. Trať byla skvělá, všichni jsou moc milí. Jsme rádi, že tu jsme.“
Právě pro ni to byl hodně důležitý den. Poprvé od prosince 2024, kdy se v Killingtonu vážně zranila, se v obřím slalomu dostala na stupně vítězů. „Jsem nadšená z úrovně, na kterou jsem se zase byla schopna dostat. Je to pro mě velký krok,“ pochvalovala si.
Schiffrinová má Špindl ráda
Ve Špindlerově Mlýně zažila v kariéře už několik podobných momentů. V roce 2011 tady poprvé závodila ve Světovém poháru. V roce 2019 patnáctým vítězstvím překonala rekord Vreni Schneiderové v počtu výher za jednu sezonu. Naposledy, v roce 2023, ji jen šest setin scházelo, aby právě v Krkonoších vyrovnala rekord Ingemara Stenmarka v počtu výher v SP.
Tentokrát udělala další krůček ve svém velkém návratu po vážné nehodě, která na ni měla fyzické i psychické dopady. Podobnou cestu prožívá i její norský snoubenec Alexander Aamodt Kilde, jenž se vrací po těžkém pádu ve Wengenu před víc než dvěma lety.
„Je to pro oba z nás sezona vděčnosti. Nikdy nevíte, jak daleko se dostanete. Alex pracuje tvrdě na návratu mezi nejlepší, ale všechno je jinak než předtím, protože jeho tělo je jiné,“ vysvětluje Shiffrinová. „U mě je to tak, že mi přijde neuvěřitelné, že si zase můžu říct, že můžu v obřím slalomu závodit s těmi nejlepšími holkami. Každý den jsem vděčná, že můžu být tady a ne před televizí. A že jsem tady a ještě k tomu se mi daří. To je ještě lepší.“
Dominance týmu USA
Americký tým v obřím slalomu přesvědčil o své síle. Čtyři jeho členky byly v top osmičce a před Shiffrinovou skončila o pět setin na druhém místě Paula Moltzanová.
„Neříkala bych tomu, že jsem ji porazila. Vzájemně se podporujeme a posouváme. Já se ji snažím dotáhnout ve slalomu, ona se možná teď bude snažit dotáhnout na mě v obřím slalomu,“ řekla Moltzanová.
I ona si užívala energii z fanouškovské párty pod kopcem. „Fanoušci jsou tu skvělí a hluční. Všichni tu jsou příjemní a svah byl skvěle připravený,“ pochvalovala si Moltzanová. „Nevím, proč, ale přijde mi že Češi a taky Slováci mě mají rádi. Já je taky. Je fakt zábava tu závodit.“
V neděli se ve Špindlerově Mlýně jede slalom, kde Shiffrinová v sezoně až na jednu výjimku zatím vyhrála všechny závody. Jak to bude tentokrát?
„Uvidíme. Největší výzva před zítřejším slalomem bude vyhnat únavu z nohou, protože to byl dlouhý obřák. Zítra je zítra. Přejdeme ten most, až se k němu dostaneme,“ usmívala se Shiffrinová.
Před startem má jako vedoucí žena v pořadí slalomu náskok masivních 268 bodů, což znamená, že má velkou šanci už v Krkonoších získat malý křišťálový globus.