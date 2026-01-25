Shiffrinová přepisuje historii! Podeváté v kariéře ovládla pořadí Světového poháru
Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová podeváté v kariéře ovládla pořadí Světového poháru ve slalomu. Malý glóbus si zajistila vítězstvím v nedělním závodě ve Špindlerově Mlýně.
Jediná česká zástupkyně ve druhém kole Martina Dubovská se ztrátou pěti sekund obsadila 21. místo. Adriana Jelínková, Elese Sommerová a debutantky v SP Natali Anna Machytková s Alenou Labaštovou skončily v prvním kole.
Třicetiletá Shiffrinová za vítězstvím vykročila už v první jízdě, ve které jako jediná zaznamenala čas pod 50 sekund. Nejrychlejší čas měla i ve druhém kole a vyhrála o 1,67 sekundy před Camille Rastovou ze Švýcarska. Třetí byla Němka Emma Aicherová.
Shiffrinová v probíhající olympijské sezoně vyhrála sedmý z dosavadních osmi slalomů. Vylepšila tak vlastní rekordy v počtu vítězných závodů ve slalomu (71) i výher v SP celkově (108).
Navíc jako první v historii dokázala získat v jedné disciplíně devět titulů. Její krajanka Lindsey Vonnová osmkrát triumfovala ve sjezdu, mezi muži Ingemar Stenmark osmkrát ovládl slalom a Marcel Hirscher osmkrát celkové pořadí.