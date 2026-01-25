Předplatné

Shiffrinová přepisuje historii! Podeváté v kariéře ovládla pořadí Světového poháru

Mikaela Shiffrinová podeváté v historii ovládla celkové pořadí Světového poháru
Mikaela Shiffrinová podeváté v historii ovládla celkové pořadí Světového poháruZdroj: ČTK / Petrášek Radek
Mikaela Shiffrinová podeváté v historii ovládla celkové pořadí Světového poháru
Mikaela Shiffrinová podeváté v historii ovládla celkové pořadí Světového poháru
Mikaela Shiffrinová podeváté v historii ovládla celkové pořadí Světového poháru
Mikaela Shiffrinová podeváté v historii ovládla celkové pořadí Světového poháru
První kolo slalomu SP ve Špindlerově Mlýně ovládla americká hvězda Mikaela Shiffrinová
První kolo slalomu SP ve Špindlerově Mlýně ovládla americká hvězda Mikaela Shiffrinová
První kolo slalomu SP ve Špindlerově Mlýně ovládla americká hvězda Mikaela Shiffrinová
9
Fotogalerie
ČTK, iSport.cz
Alpské lyžování
Začít diskusi (0)

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová podeváté v kariéře ovládla pořadí Světového poháru ve slalomu. Malý glóbus si zajistila vítězstvím v nedělním závodě ve Špindlerově Mlýně.

Jediná česká zástupkyně ve druhém kole Martina Dubovská se ztrátou pěti sekund obsadila 21. místo. Adriana Jelínková, Elese Sommerová a debutantky v SP Natali Anna Machytková s Alenou Labaštovou skončily v prvním kole.

Třicetiletá Shiffrinová za vítězstvím vykročila už v první jízdě, ve které jako jediná zaznamenala čas pod 50 sekund. Nejrychlejší čas měla i ve druhém kole a vyhrála o 1,67 sekundy před Camille Rastovou ze Švýcarska. Třetí byla Němka Emma Aicherová.

Shiffrinová v probíhající olympijské sezoně vyhrála sedmý z dosavadních osmi slalomů. Vylepšila tak vlastní rekordy v počtu vítězných závodů ve slalomu (71) i výher v SP celkově (108).

Navíc jako první v historii dokázala získat v jedné disciplíně devět titulů. Její krajanka Lindsey Vonnová osmkrát triumfovala ve sjezdu, mezi muži Ingemar Stenmark osmkrát ovládl slalom a Marcel Hirscher osmkrát celkové pořadí.

Začít diskuzi

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonu

Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startují Češi?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2025/26

Klasické lyžování

Krasobruslení

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?

Zimní olympiáda

Zimní olympijské hry 2026: program, výsledky, sporty, nominace, a kdy startují Češi?

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů