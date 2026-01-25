Shiffrinová ve Špindlu získala rekordní devátý globus: Je to tu pro mě velmi speciální místo
V místě blízkém jejímu srdci vybojovala Mikaela Shiffrinová úspěch, který přepsal lyžařskou historii. Nedělním triumfem ve slalomu Světového poháru ve Špindlerově Mlýně si zajistila devátý malý globus v této disciplíně a překonala historické rekordy Ingemara Stenmarka a Lindsey Vonnové. „Abych pravdu řekla, je úžasné už jenom tu být. Cítím to tak od patnácti. Tady mě prostě lyžování baví,“ usmívala se Vonnová. A naznačila i svou budoucnost.
Slalomové branky jsou její kamarádky, ani v Krkonoších Mikaelu Shiffrinovou neznejistily. To zvládly až na první pohled nekonfliktní otázky: Vrátíte se zpátky? „Ano, myslím, že ano,“ prohlásila Shiffrinová na otázku moderátora Libora Boučka do amplionů po pár okamžicích rozpačitého mlčení. Později v mixzoně její odpověď znovu přišla po chvíli ticha: „Za tři roky? Možná. Neřekla bych ne. Můžu se nakonec vrátit i v létě,“ řekla nakonec.
Světový pohár se do Špindlerova Mlýna zřejmě vrátí v roce 2029 a je možné, že v tu chvíli už bude Shiffrinová vést život jinde než na bílých svazích. Tenhle víkend ji každopádně početné a nadšené publikum vidělo v její nejlepší formě, v níž zažila výjimečné momenty, jak se jí to v Krkonoších stává.
V roce 2011 tu začínala s kariérou ve Světovém poháru. V roce 2019 překonala rekord v počtu vítězství Vreni Schneiderové za jednu sezonu. Před třemi lety jí scházelo šest setin sekundy, aby vyrovnala rekord Ingemara Stenmarka v počtu výher v elitním seriálu. Tentokrát mu už rekord vzala.
Až do poslední lednové neděle kralovali statistikám pro nejvíc malých globů v jedné disciplíně právě Stenmark ve slalomu a Lindsey Vonnová ve sjezdu. Shiffrinová už má teď za slalom nárok na devátý, ačkoli ho obdrží až po posledním závodě sezony v Lillehammeru. „Bylo to pro mě překvapení. Nevím, co říct,“ líčila zaskočeně. „Je to tady pro mě opravdu velmi speciální místo. Znovu odjíždím s báječným pocitem.“
Symbolická jednička
Slalom odjela Shiffrinová symbolicky s číslem jedna a přesně tak se na černé sjezdovce prezentovala. Už po prvním kole vedla před Švýcarkou Wendy Holdenerovou o 1,26 sekundy. „Přišlo mi to O.K., ale přijela jsem do cíle a zjistila jsem, že Shiffrinová musela předvést skvělou jízdu,“ líčila po prvním kole Holdenerová.
Shiffrinová je na lyžích jako umělkyně. Řeže sice oblouky elegantně, ale zároveň vrcholně agresivně. Cestou dolů neztrácí energii a valí se k cíli rychle, zároveň s nádechem nepopsatelné lehkosti.
„Její lyžování je úplně něco jiného. Ode mě už úplně, ale i od ostatních holek. Úplně jiná liga. Shiffrinová na první pohled působí jako suverénní šampionka. Tuhle pozici ale ani zdaleka nemá zadarmo.
V posledních letech se musela vyrovnat s tragickou smrtí svého milovaného otce. Bojovala s následky vlastního zranění, které utrpěla v prosinci 2024 v Killingtonu. Zároveň podporovala svého snoubence Alexandra Aamodta Kildeho, který se po strašlivém karambolu ve Wengenu po dvou letech teprve pomalu dostává do formy. Ve Špindlerově Mlýně od něj dostala zprávu krátce po dojezdu, jak Shiffrinová prozradila v mixzoně. „Ale není to pro kamery,“ rozesmála se.
Po pádu v Killingtonu se Shiffrinová dlouho necítila dobře ve vyšší rychlosti, kvůli čemuž se zhoršily její výsledky v obřích slalomech. Teprve v sobotu ve Špindlerově Mlýně se v této disciplíně poprvé od zranění dostala na stupně vítězů. Skončila třetí za vítěznou Švédkou Sarou Hectorovou.
„Jsem nadšená z úrovně, na kterou jsem se zase byla schopna dostat. Je to pro mě velký krok,“ pochvalovala si. „Tyhle dny jsou speciální. Je to dva roky, co jsem nebyla na stupních. A víc než rok mi trvalo, než jsem uvěřila, že mohu být v obřím slalomu zpátky.“
Shiffrinová ve Špindlerově Mlýně bavila i svou bezprostředností, úsměvy a gesty pro fanoušky, kteří si na tribunu přinesli k její poctě spoustu transparentů „Američanky jsou otevřené, friendly. Prostě to tak mají. Jsou v tomto směru extrovertky k médiím na sociálních sítích,“ řekl Bank. „Nestydí se, jsou milé a rozdávají úsměvy na všechny strany, pak je všichni milujou.“
Je těžké takovou sportovkyni neobdivovat. Shiffrinová je paradoxně ještě dokonalejší tím, jaké překážky musela na své cestě zdolat. Lyžování povýšila na umění. Přesto z ní čiší pokora a přirozená lidskost. Dokonce jí naskakují vrásky od toho, jak v mixzoně přemýšlí nad správnou odpovědí. „Prostě je to nejlepší lyžařka všech dob. Nikdy žádná lepší nebyla a asi ani dlouho nebude,“ líčí Bank.
Na olympiádě v Cortině přesto nebude mít Shiffrinová nic jistého. V obřím slalomu čelí těžké konkurenci v Rakušance Julii Scheibové či Švédce Saře Hectorové, sobotní vítězce ze Špindlu. Ve slalomu zatím vládne, ale Švýcarka Camille Rastová není daleko. Nedělní druhé kolo s Shiffrinovou prohrála jen o setinu.
„Olympiáda je úplně jiná výzva,“ ví Shiffrinová. „Každý závod je úplně jiný, nový. Celou sezonu lyžuju dobře, konzistentně, což je skvělé. Před olympiádou je hodně očekávání. Moje práce je soustředit se na lyžování, což na olympiádě bude složité. Je to nový kopec, nový závod, vyžaduje to jít do toho na plný plyn.“