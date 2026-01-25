Totální dominance Shiffrinové! První kolo ve Špindlu vyhrála o více než sekundu
První kolo slalomu Světového poháru ve Špindlerově Mlýně ovládla Mikaela Shiffrinová a míří za 108. vítězstvím v kariéře a ziskem rekordního devátého malého glóbu. Američanka vede s náskokem 1,26 sekundy před Wendy Holdenerovou ze Švýcarska.
Z pětice českých reprezentantek se ve druhém kole, které začne ve 12:15, představí jen Martina Dubovská. Třiatřicetiletá lyžařka dojela do cíle na 24. místě se ztrátou 3,38 sekundy na Shiffrinovou.
Adriana Jelínková skončila mimo postupovou třicítku na 45. příčce, zatímco Natali Anna Machytková s Alenou Labaštovou, pro které šlo o premiéru v SP, stejně jako Elese Sommerová své jízdy nedokončily.
Shiffrinová v probíhající sezoně vyhrála šest z dosavadních sedmi slalomů a malý glóbus jí ve Špindlerově Mlýně zajistí umístění do osmého místa. Pořadí slalomu může ovládnout podeváté a postarat se tak o nový rekord.
V historii Světového poháru zatím nikdo nezískal v jedné disciplíně devět titulů. O rekord se Shiffrinová dělí s krajankou Lindsey Vonnovou, která má osm glóbů za sjezd. Mezi muži jsou rekordmany Ingemar Stenmark s osmi úspěchy ve slalomu a Marcel Hirscher s osmi celkovými triumfy. Shiffrinová je také rekordmankou Světového poháru v počtu vítězných závodů ve slalomu (70) i celkově (107).