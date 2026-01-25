Cesta české lyžařky na ZOH: šest operací, karbon v botě. Pak přišel reportér ČT a...
Na černé sjezdovce ve Špindlerově Mlýně strávila lyžařka Alena Labaštová v nedělním prvním kole slalomu jen pár sekund, než po chybě vypadla. Čekala na ně víc než tři roky. Na tak dlouho musela odložit premiéru ve Světovém poháru po drastickém zranění z podzimu 2022. Někdejší velký juniorský talent teď čeká cesta na olympiádu.
Alena Labaštová se dívala na obrazovku mobilního telefonu v ruce televizního reportéra Tomáše Budky a viděla na ní svoje jméno. Několik dní před startem svátečního víkendu ve Špindlerově Mlýně to byl pro ni životní moment. Ten článek pojednával o olympijské nominaci českého týmu.
„Pan Tomáš Budka za mnou přišel na tréninku a ukazoval mi článek, kde bylo napsané mé jméno. Nevěřila jsem tomu. Vlastně byl první, který mi to řekl. Taťka mi volal na kopci a volal mému trenérovi, protože jsem mu to nezvedla. Říkal, že si mám otevřít stránky a přečíst si článek,“ usmívala se Labaštová.
Na jaře 2022 měla kariéru rozjetou krásně. Během juniorského mistrovství světa v kanadské Panoramě zajela dvě pátá místa v super-G a ve sjezdu, kde skončila těsně za medailistkami Magdalenou Eggerovou, Emmou Aicherovou a Lauren Macugaovou, z nichž jsou dnes esa Světového poháru.
Cesta Labaštové se vydala opačným směrem. V říjnu 2022 v Cervinii trénovala na sjezdovce pod Matterhornem, kde měla absolvovat své první závody Světového poháru. Jenže upadla, nevypnula jí lyže a následky byly strašlivé.
„Měla jsem zlomenou holeň, lýtko a kotník,“ vypočítává Labaštová. „Vlastně jediný problém, co teď mám a přetrvává, je lýtková kost, kde mi vznikl pakloub tam, kde to bylo zlomené. Nesrostlo to úplně a už to pravděpodobně ani nesroste. Mám v botě integrovanou karbonovou ortézu. Díky tomu můžu lyžovat.“
Než se mohla vrátit na svah, musela projít malým peklem. Po zranění přišla o dvě kompletní sezony, absolvovala šest operací. Teprve minulou zimu začala znovu závodit po pauze, v níž nebyla daleko konci kariéry.
„Myšlenky tam byly, bylo to hrozně dlouhé, trpělivost mi postupem odcházela,“ připouští Labaštová. „Ale v roce 2022 jsme si ještě s mým bývalým trenérem Petrem Záhrobským řekli, že olympiáda 2026, to je náš cíl. Šla jsem si za tím. Měla jsem neuvěřitelnou podporu od rodičů, od trenérů, od lékařů a nějak jsme to dotáhli do konce.“
Směřovali jsme tam, ale nečekala jsem to
Před svým zraněním byla Labaštová považována za možnou parťačku pro Ester Ledeckou v rychlostních disciplínách. Po něm však začala nabírat jistotu ve slalomech a obřích slalomech. Stále ji však trápily následky vážných zranění.
„Já už jsem se chtěla vrátit minulou sezonu, ale nemohla jsem, měla jsem stále bolesti. Šla jsem na další operaci,“ vzpomíná Labaštová. „O téhle návratové sezoně jsme si řekli, že to bude ona. Vymysleli jsme, jak lyžovat, aniž by mě to bolelo. A jsme tady. Neuvěřitelné.“
Její olympijský sen byl při nominačních jednáních do poslední chvíle na hraně. Místo v české sestavě měly díky výsledkům jisté Ester Ledecká, Martina Dubovská a Barbora Nováková. Česku při přerozdělování olympijských míst připadlo jedno navíc a Labaštová v boji o něj byla na váhách spolu s Elisou Mariou Negri, Češkou s italskou krví, která dlouhodobě žije v americkém Utahu.
„Tam je mnoho variant, jak se na to podívat. Navíc porovnáváte čistou sjezdařku, což je Negri, a Alenu Labaštovou, která je teď nejsilnější ve slalomu. A to se v rámci FIS bodů velmi těžko porovnává,“ vysvětluje Jan Fiedler, sportovní ředitel alpského úseku. „Zvolili jsme Alenu, protože v součtu bodů slalomu a obřího slalomu na tom byla výrazně lépe než Elisa. Já si jí nesmírně cením za bojovnost po zranění. Tři roky bojovala, aby se mohla vrátit do závodů. Po třech letech se vrátila a zajela velice dobré výsledky ve slalomu. Přeju jí nominaci na olympiádu, věřím, že tam předvede velmi dobré výkony.“
Labaštovou v nominačních kritériích vystřelily nahoru výsledky z prosincových závodů v Číně, díky kterým získala rozhodující přísun FIS bodů.
„Olympiáda byl pro mě hrozně velký cíl, ale s mým zraněním a tím, že jsem neměla čas tolik trénovat, jsem nečekala, že se tam dostanu. Směřovali jsme tam, ale nečekala jsem to,“ řekla Labaštová. „Když jsem se to dozvěděla, tak tomu stále nerozumím a nechápu to, jak se to vlastně povedlo. Jsem hrozně šťastná.“
Ještě před odjezdem na Hry do Cortiny ve Špindlerově Mlýně v neděli ráno poprvé závodila ve Světovém poháru. Čekala dlouho, ale na trati se zdržela jen několik sekund. Brzy byla z trati venku.
„Byla jsem v záklonu, snažila jsem se z toho zvednout, nějak mi to nešlo, ujížděly mi patky. Hrozně mě to mrzí, chtěla jsem dojet do cíle, ale bohužel. Příště…“ řekla Labaštová.
Aspoň poprvé potkala hvězdy světového lyžování, jejich blízkost jí dělala radost.
„Koukám po nich neustále. Jsem ráda, že to vidím na vlastní oči. Koukám na ně v televizi a teď takhle. Je to neuvěřitelné, úžasné tady být,“ usmívala se.