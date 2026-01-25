Konečně! Dubovské spadl kámen ze srdce, před domácím publikem poprvé v sezoně bodovala
Na černé sjezdovce ve Svatém Petru se slalomářce Martině Dubovské konečně rozjasnilo. V zimě, v níž zatím nemohla předvést své nejlepší výkony kvůli zranění, se poprvé dostala do druhého kola a 21. místo jí přineslo deset bodů do Světového poháru.
Co vám blesklo hlavou, když jste v cíli první jízdy zjistila, že postupujete?
(směje se) „Díky bohu! Jsem tam! Konečně! Vím, že to není nějaký úžasný výsledek. Ale po sezoně, jaká byla, to pro mě znamená hodně. Mám velkou radost. Doufám, že teď to půjde líp a líp. Spadnul mi kámen ze srdce.“
Co bylo klíčové pro úspěch?
„Neměla jsem nad čím přemýšlet. Fanoušci byli úplně úžasní, slyšela jsem je i na startu. Snažila jsem se jet přímo dolů. Byla tam záludná kombinace, ale já jsem to s Rakušany trénovala. Trénovali jsme to tak, jak jsem to jela já. Dala se jet ze dvou stran, mohli jste si vybrat. Otázka je, co je rychlejší.“
Jak jste byla spokojena se sjezdovkou?
„Trať byla úplně úžasná, nejlepší. Děkuju všem organizátorům, připravili to úžasně. I s vyššími čísly se holky dostávaly do druhého kola.“
V jakém stavu jsou vaše bolavá záda?
„Úplně v pořádku to není, ale každý den na tom pracujeme. Na tréninku to neřeším, musím se tomu věnovat každý den, ale konečně se můžu věnovat lyžování.“
Proč to klaplo zrovna tady?
„Je to doma, mám tu rodinu, kamarádů. Mně to vždycky vyhovuje, takovou atmosféru věnuju, jsem ráda, že jsem to zvládla. Já každý závod beru tak, že jedu naplno. Jsem ráda, že jsem konečně získala body, a že se mi to podařilo.“
Dá vám výsledek sílu před olympiádou?
„Určitě mě to naladí a mám z toho radost.“
Závod SP ve sjezdovém lyžování ve Špindlerově Mlýně, ženy - slalom:
1. Shiffrinová (USA) 1:37,59 (48,80+48,79), 2. Rastová (Švýc.) -1,67 (50,46+48,80), 3. Aicherová (Něm.) -2,18 (50,27+49,50), 4. Truppeová (Rak.) -2,21 (50,84+48,96), 5. Holdenerová (Švýc.) -2,35 (50,06+49,88), 6. Swennová-Larssonová (Švéd.) -2,43 (50,64+49,38), ...21. Dubovská -5,01 (52,18+50,42), v 1. kole 45. Jelínková 53,50, Labaštová, E. Sommerová, Machytková (všechny ČR) nedokončily.
Průběžné pořadí slalomu (po 8 z 10 závodů): 1. Shiffrinová 780, 2. Rastová 492, 3. Holdenerová 358, 4. Truppeová 341, 5. Colturiová (Alb.) 312, 6. Moltzanová (USA) 302, ...46. Dubovská 10.