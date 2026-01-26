Rakušanka o kamarádce, které vzala Ledecká o setinu zlato: Byl to těžký moment
Mikaela Shiffrinová svůj malý globus za slalom ve Špindlerově Mlýně získala, Rakušanka Julia Scheibová oslavy v obřím slalomu musela odsunout poté, co ve druhém kola vypadla pár bran před cílem. I tak ale prožívá životní sezonu, v níž se z často zraněné naděje stala superhvězdou. V exkluzivním rozhovoru pro iSport.cz a iDNES.cz vypráví i o Anně Veithové, které Ester Ledecká na olympiádě 2018 o setinu vyfoukla olympijské zlato.
Je z ní tak trochu překvapivé eso olympijské sezony. Až do jejího startu nevyhrála Julia Scheibová jediný závod Světového poháru. Koncem října však čekání prolomila na prudké sjezdovce v Söldenu. Od té doby jede na vlně, a když se dostane do cíle, buď vítězí, nebo je druhá. Ze zklamání z Krkonoš jí doma určitě rychle vyvede havanský psík Oscar. Scheibová pobavila svět, když si ho před týdnem po vítězství v Kronplatzu vzala s sebou do cílového prostoru. „Ten se má vždycky dobře. Bylo cool ho tam mít s sebou, ale vždycky to nejde,“ usmívala se Scheibová v rozhovoru pod střechou hotelu, z něhož je výhled na závodní tratě ve Svatém Petru.
Rád bych vám pogratuloval k malému globu, ale nevyšlo to. To je život, ale co se na svahu přihodilo?
„První sekce byla velmi dobrá, cítila jsem tam velmi pohodlně, víc než v prvním kole. Pak jsem byla trochu pozdě na vnitřní lyži a vyneslo mě to ven.“
Co jste říkala na atmosféru?
„Úžasná…. Opravdu! Ano. Když Mikaela projela cílem, bylo to docela hlasité. Proto jsem taky chtěla dojet do cíle, abych projela cílovou čárou a tuhle fantastickou atmosféru si užila. Bohužel se mi to nepodařilo. Bylo to trochu zklamání, ale obecně to byly skvělé závody před fantastickým publikem.“
Mohla jste slavit svůj první malý globus, jak se vyrovnávat s frustrací, že to nevyšlo?
„Je to život. Takové je lyžování. Věci se v něm dějí docela rychle. Cítila jsem se moc dobře. Mít možnost získat globus pro mě byla trochu překvapivá. Upřímně, ani jsem to před závodem neměla v hlavě. Snažila jsem se soustředit na lyžování. Ale obecně mám zatím skvělou sezonu.“
Zažíváte s přehledem svou nejlepší sezonu kariéry, co za tím stojí?
„Skvělý byl začátek v Söldenu, tam to nemohlo dopadnout líp. Dalo mi to hodně sebevědomí. I další závody se mi moc povedly. Teď si užívám lyžování. Už se těším na super-G v Crans Montaně a na olympiádu.“
Změnila jste něco v létě?
„Ani ne, dělala jsem to samé. Mám nového servismana. Užíváme si spolu dost legrace, což je podle mě docela důležité. Mám taky dobrý tým trenérů. Hodně spolu komunikujeme.“
Obrovský tlak a dokonalé načasování
V prvním závodě sezony v Söldenu, který jste zmínila, jste se stala první rakouskou vítězkou v obřím slalomu po téměř deseti letech. Byl tenhle milník pro vás důležitý?
„Byl. Abych byla upřímná, tlak byl opravdu velký. V cíli to bylo fantastické. Ulevilo se mi, že jsem konečně vyhrála. A ještě jsem svého prvního vítězství dosáhla doma. Pro mě to bylo dokonale načasované.“
Vyhrát jeden závod je jedna věc, ale zůstat na vrcholu je mnohem těžší. Jak to v téhle vaší skvělé sezoně zvládáte?
„Řekla bych, že hodně důležité bylo Copper Mountain, kde jsem měla další dobrý výsledek (druhé místo – pozn. red.) Před závodem jsem si úplně nevěřila, protože tam byl agresivní sníh, s kterým jsem v minulosti měla problémy. Byla jsem druhá za Alice (Robinsonovou). Ten závod se mi povedl a měl pro mě velký význam.“
S úspěchem přichází i pozornost médií a fanoušků. Už jste si zvykla?
„Přijde mi to podobné jako předtím Je toho víc, ale docela si to užívám. Je to fajn. Tlak může být i dobrý, může vám pomoct najít vaši hranici, posunovat vás k nejlepší úrovni lyžování. Mně tlak pomáhá, abych se lepšila. A trochu tlaku potřebujete při každém závodě.“
Experti oceňují váš jezdecký styl. Jezdíte čistě, ale nebojíte se hledat odvážné linie, jako třeba na prudkém kopci v Söldenu. Můžete popsat vaši lyžařskou mentalitu?
(usmívá se) „Mám nějaká tajemství, která jsou pro mě důležitá. Hlavní je pro mě najít dobrou linii, soustředit se na lyžování. Vycházím z dobrého tréninku. Snažím se taky vyhýbat chybám, které mě v minulosti provázely. A jezdím taky takticky, snažím se omezit vliv rizika.“
Ted Ligety byl známý jako Mr. GS. Byla byste ráda Lady GS?
„Ano, to by bylo skvělé. Ale myslím, že k tomu potřebuju vyhrát ještě víc závodů.“
Cítíte se jako favoritka pro obří slalom na olympiádě?
„Úplně ne. Olympiáda je trochu jiná. Je to jeden den, v kterém se může stát hodně věcí. Všechny lyžařky do toho půjdou naplno. Je to opravdu něco jiného než Světový pohár. Samozřejmě jsem v dobré formě a vím to. Doufám, že v Cortině budu mít dobrý den.“
Malý globus, nebo olympiáda?
Je pro vás důležitější mít malý globus za obří slalom, nebo vyhrát olympiádu?
„Globus. Abych byla upřímná, můj sen je být nejlepší během celé sezony. Vyhrát olympiádu by bylo taky fantastické, ale Světový pohár je pro mě důležitější.“
Kromě obřího slalomu moc často další disciplíny nejezdíte. Přitom je známo, že kdo umí obří slalom, má skvělé předpoklady jezdit téměř cokoli. Nechcete to zkusit?
„Teď mě čeká super-G v Crans Montaně. Na tenhle závod se moc těším. Super-G mě baví. Potřebuju samozřejmě pár tréninkových dnů, najezdit na super-G lyžích nějaké kilometry. Bylo by skvělé si super-G zajet i v Cortině, ale nejdřív musím absolvovat Crans Montanu.“
Máte za sebou dvě vážná zranění kolene a prodělala jste i mononukleózu, jste hrdá, že vás problémy nepoložily?
„Jsem hrdá. Po každém zranění jsem se cítila o něco silnější. Možná i to je důvod, proč jsem dnes tam, kde jsem. Každé zranění si žádá čas, v němž musíte znovu získat jistotu. Po druhém z nich to trvalo opravdu dlouho. Naučila jsem se, že musím být trpělivá, uvolněná a dát si čas.“
Ester Ledecká kromě lyžování zvládá i snowboarding. Byla jste někdy na prkně?
(směje se) „Ještě ne. Mohlo by z toho být další zranění. Nechám si to po kariéře.“
Jak hodnotíte, že Ledecká kombinuje dva sporty?
„Je to působivé. Je opravdu velmi dobrá ve snowboardingu i v lyžování. Její zlatá medaile ze super-G pro nás Rakušany samozřejmě nebyla dobrá. Anna (Veithová) byla ve špičce. Ale Ester si to zasloužila, byl to pro ni skvělý závod. Uvidíme, co dokáže letos.“
Anna Veithová na olympiádě 2018 s Ledeckou prohrála o jedinou setinu. Probírala jste to s ní někdy?
„Zatím ne. Radši jsem s ní o tom nechtěla mluvit. Byl to pro ni těžký moment…“