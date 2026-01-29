Generálka Ledecké v místě tragického požáru. Omezený program, Goggiaová se modlila
Ester Ledeckou a další elitní lyžaře čeká rychlostní generálka na olympijské hry v Crans Montaně, kde však nikdo z nich nemá myšlenky jen na závody. Vyhlášené středisko ve Walliských Alpách stále truchlí po čtyřiceti obětech silvestrovského požáru v baru hotelu Le Constellation. „Je to brutální, lyžování je vedlejší,“ uvedla Švýcarka Joana Hählenová pro Blick. Program alpského lyžování na ZOH 2026 >>>
Týmové bundy italského lyžařského družstva byly blankytně modré, ale byla to temná chvíle. Před bar Le Constellation přišli všichni svorně, položili květiny a strávili chvilku v pietním tichu. Sofia Goggiaová viditelně pohybovala rty, ačkoli slova slyšet nebyla. Vypadalo to, že se modlí.
„Když jsem tento týden dorazila do Crans, první věc, která mi přišla na mysl, byla nehoda. Je to těžké období a opravdu mě to hluboce ovlivňuje,“ uvedla podle Blicku její týmová kolegyně Elena Curtoniová.
Právě ji tragédie zasáhla osobně. Znala šestnáctiletého golfistu Emanuela Galeppiniho, který při silvestrovském požáru zahynul.
„Chceme rodinám obětí ukázat, že na ně myslíme a podporujeme je,“ dodala Curtoniová.
Klidná pieta se bude během víkendu Světového poháru v Crans Montaně mísit s tradiční lyžařskou show, která je letos o to významnější, že jde o generálku před olympijskými hrami. Pořadatelé se po krátkém zvažování rozhodli závody uspořádat s omezením doprovodných akcí, jak v cílovém prostoru, tak na náměstí Place d’Ycoor v centru města.
„Doufáme, že závody Světového poháru poskytnou v tomto emocionálním čase tragédie naději,“ řekl Diego Züger, obchodní ředitel švýcarského lyžařského svazu.
Pro všechny závodnice půjde o náročnou zkoušku, vzpomínky na nedávnou tragédii jsou všudypřítomné.
„Lidsky se nás to týká všech. Všichni jsme to velmi prožívali a stále prožíváme. Hlavně se to dotklo rodin, zahynulo spoustu mladých lidí. Musíme to trochu oddělit od práce,“ uvedla Rakušanka Cornelia Hütterová pro Blick.
Ledecké Crans Montana sedí
V citlivé atmosféře však půjde o důležitou zkoušku před olympijskými hrami, které alpským lyžařům začínají už příští víkend. V Crans Montaně jedou ženy v pátek sjezd a v sobotu super-G, v neděli je na programu sjezd mužů.
Ve specifické situaci je Ester Ledecká, která se rozhodla, že v neděli 8. února bude na olympijských hrách v Livignu usilovat o rekordní třetí zlato v řadě v paralelním obřím slalomu na snowboardu.
Ihned poté však počítá se přesunem na lyže a v Crans Montaně má tak šanci se dobře naladit. Na sjezdovce Mont Lachaux se jí v minulosti dařilo. Už čtyřikrát tady byla ve Světovém poháru na stupních vítězů, v roce 2022 tady dokonce vyhrála sjezd.
„Crans Montana je místo, kde jí to sedělo. Je to z kopce, nejsou tam rovinaté úseky. Zajela tam několik dobrých výsledků,“ upozorňuje slalomová šampionka Šárka Strachová.
Ledecké se v sezoně výrazně víc daří v super-G než ve sjezdu, který v olympijském programu obětovala snowboardingu. Je zjevné, že během lyžařské zimy věnuje víc času při tréninku či testování materiálu superobřímu slalomu. Tam bude mít ve čtvrtek 12. února možnost bojovat o olympijskou medaili. Zatím není jasné, jestli na olympiádě bude závodit i v týmové kombinaci, která se jede v úterý 10. února.