Předplatné

ONLINE: Ledecká jede sjezd v Crans Montaně, kde před čtyřmi lety vyhrála

Ester Ledecká na startu tréninku sjezdu v Tarvisiu
Ester Ledecká na startu tréninku sjezdu v TarvisiuZdroj: ČTK
Ester Ledecká zajela v super-G v Tarvisiu skvělou jízdu a skončila třetí
Ester Ledecká zajela v super-G v Tarvisiu skvělou jízdu a skončila třetí
Ester Ledecká zajela v super-G v Tarvisiu skvělou jízdu
4
Fotogalerie
iSport.cz
Alpské lyžování
Začít diskusi (0)

Ester Ledecká dnes jede předposlední závod před olympijskými hrami. Na Světovém poháru v Crans Montaně absolvuje sjezd, jehož start je naplánován na 10:00. Trojnásobná olympijská vítězka se vydá na trať s číslem 15, ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Sledujte on-lineLIVE
Sjezd mužů, Crans Montana

Ve středečním tréninku zajela třicetiletá česká hvězda šestý čas. Čtvrteční trénink pořadatelé zrušili, aby po sněhové nadílce mohli co nejlépe připravit sjezdovku na závod. Závod se pojede na zkrácené trati, podle předpovědi může jeho průběh zkomplikovat mlha.

Před čtyřmi roky Ledecká sjezd v tomto švýcarském středisku vyhrála a den nato skončila druhá v superobřím slalomu, který je na programu v sobotu.

Právě v super-G česká reprezentantka vybojovala v roce 2018 senzační zlato na olympijských hrách v Pchjongčchangu. Další dvě olympijská vítězství má Ledecká ze snowboardingu, v němž před týdnem při prvním startu v sezoně získala v rakouském Simonhöhe jubilejní 30. triumf ve Světovém poháru.

Začít diskuzi

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonu

Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuje Davidová?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2025/26

Klasické lyžování

Krasobruslení

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Sáblíková?

Zimní olympiáda

Zimní olympijské hry 2026: program, výsledky, sporty, nominace, a kdy startují Češi?

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů