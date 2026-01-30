ONLINE: Ledecká jede sjezd v Crans Montaně, kde před čtyřmi lety vyhrála
Ester Ledecká dnes jede předposlední závod před olympijskými hrami. Na Světovém poháru v Crans Montaně absolvuje sjezd, jehož start je naplánován na 10:00. Trojnásobná olympijská vítězka se vydá na trať s číslem 15, ONLINE přenos sledujte na iSportu.
Ve středečním tréninku zajela třicetiletá česká hvězda šestý čas. Čtvrteční trénink pořadatelé zrušili, aby po sněhové nadílce mohli co nejlépe připravit sjezdovku na závod. Závod se pojede na zkrácené trati, podle předpovědi může jeho průběh zkomplikovat mlha.
Před čtyřmi roky Ledecká sjezd v tomto švýcarském středisku vyhrála a den nato skončila druhá v superobřím slalomu, který je na programu v sobotu.
Právě v super-G česká reprezentantka vybojovala v roce 2018 senzační zlato na olympijských hrách v Pchjongčchangu. Další dvě olympijská vítězství má Ledecká ze snowboardingu, v němž před týdnem při prvním startu v sezoně získala v rakouském Simonhöhe jubilejní 30. triumf ve Světovém poháru.