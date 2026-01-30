Poslední sjezd před ZOH ukončen! Tři lyžařky včetně Vonnové upadly, Ledecká nestartovala
Slavná trať Mont-Lachaux v Crans Montaně v pátek hostila sjezd žen coby generálkový závod na olympijské hry. Ester Ledecká měla před letoškem na toto švýcarské středisko hezké vzpomínky. Setkání v roce 2026 však bylo stále zahaleno silvestrovským požárem v baru hotelu Le Constellation a jako by tato tragédie přenesla negace i na sjezdovku. Žádné reklamy ani doprovodný program. A samotný sjezd byl pro ženy tak složitý, že tři z prvních šesti závodnic nedokončily a upadly. Mezi nimi i americká hvězda Lindsey Vonnová. Verdikt zněl jasně a logicky. Závod zrušen!
Start samotného závodu byl nešťastný pro vítězku jediného měřeného tréninku, který se konal ve středu. Rakušanka Nina Ortliebová v jedné z prvních zatáček vletěla do ochranného síťovaného plotu.
Zranění se naštěstí nekonalo, ale další průběh závodu to pozdrželo, protože pořadatelská četa musela plot opravit. To ještě nikdo netušil, co bude následovat.
Francouzka Romane Miradoliová sice dokončila, ale měla velké problémy. Mnohem hůře než Ortliebová pak dopadla s číslem tři Norka Marte Monsenová.
Už měla sjezd téměř za sebou, ale v dolní náročné pasáži těsně před cílem nevybrala prudkou zatáčku a vletěla ve vysoké rychlosti do plotu. Bezvládně pak doklouzala do cílového prostoru. V obličeji byly vidět stopy krve, dokonce někde v pádu ztratila helmu, ale byla při vědomí, když se o ni starali zdravotníci. Nakonec Norku odvezli na nosítkách.
Jenže tím to nekončilo. Zanedlouho na to šla do akce americká legenda Lindsey Vonnová, která upadla ve stejném místě jako Ortliebová. Vedoucí žena průběžného pořadí sjezdu SP byla evidentně otřesená a vypadalo to i na zranění, nakonec se ale znovu postavila na lyže a pomalu kopec sjela.
Snad tento pád tedy nebude znamenat vážnější zranění, které by ohrozilo start Vonnové na olympiádě. V cílovém prostoru se objala s krajankou Jacqueline Wilesovou, která závod dokončila a toho času vedla. Bylo patrné, že Vonnová po vyzutí lyží kulhá.
Po dlouhých průtazích a diskuzích šel na start předjezdec, který sám měl co dělat, aby trať zvládl. Kromě těžkých branek se zhoršila i viditelnost, protože se zatáhlo, což pravděpodobně donutilo jury jednat a závod byl nakonec zrušen po odjetí šesti závodnic, z nichž tři nedokončily. Ester Ledecká s patnáctkou se tak na trať nedostala.