Sjezd před ZOH zrušen! Do sítí vjela i Vonnová. Ledecká popsala, jak na startu prožívala pády
Slavná trať Mont-Lachaux v Crans Montaně v pátek hostila sjezd žen coby generálkový závod na olympijské hry. Ester Ledecká měla na toto švýcarské středisko hezké vzpomínky. Letošní setkání však bylo stále zahaleno silvestrovským požárem v baru hotelu Le Constellation a jako by tato tragédie přenesla negace i na sjezdovku. Žádné reklamy ani doprovodný program. A samotný sjezd byl pro ženy tak složitý, že tři z prvních šesti závodnic nedokončily a upadly. Mezi nimi i americká hvězda Lindsey Vonnová. Verdikt zněl jasně a logicky. Závod zrušen! Ledecká neprožívala pozitivní pocity, ale závod se podle ní rušit nemusel.
Start samotného závodu byl nešťastný pro vítězku jediného měřeného tréninku, který se konal ve středu. Rakušanka Nina Ortliebová v jedné z prvních zatáček vletěla do ochranného síťovaného plotu. Zranění se naštěstí nekonalo, ale další průběh závodu to pozdrželo, protože pořadatelská četa musela plot opravit. To ještě nikdo netušil, co bude následovat.
Francouzka Romane Miradoliová sice dokončila, ale měla velké problémy. Mnohem hůře než Ortliebová pak dopadla s číslem tři Norka Marte Monsenová.
Už měla sjezd téměř za sebou, ale v dolní náročné pasáži těsně před cílem nevybrala prudkou zatáčku a vletěla ve vysoké rychlosti do plotu. Bezvládně pak doklouzala do cílového prostoru. V obličeji byly vidět stopy krve, dokonce někde v pádu ztratila helmu, ale byla při vědomí, když se o ni starali zdravotníci. Nakonec Norku odvezli na nosítkách.
Jenže tím to nekončilo. Zanedlouho na to šla do akce americká legenda Lindsey Vonnová, která upadla ve stejném místě jako Ortliebová. Vedoucí žena průběžného pořadí sjezdu SP byla evidentně otřesená a vypadalo to i na zranění, nakonec se ale znovu postavila na lyže a pomalu kopec sjela.
V cílovém prostoru se objala s krajankou Jacqueline Wilesovou, která závod dokončila a toho času vedla. Bylo patrné, že Vonnová po vyzutí lyží kulhá. „Trochu ji to bolí. Podle fyzioterapeuta to vypadá v pořádku, ale něčím si nebyl stoprocentně jistý, takže bude lepší, když to zkontrolují v nemocnici,“ řekl agentuře Reuters norský trenér Vonnové Aksel Lund Svindal.
Po dlouhých průtazích a diskuzích šel na start předjezdec, který sám měl co dělat, aby trať zvládl. Kromě těžkých branek se zhoršila i viditelnost, protože se zatáhlo, což pravděpodobně donutilo jury jednat a závod byl nakonec zrušen po odjetí šesti závodnic, z nichž tři nedokončily. Ester Ledecká s patnáctkou se tak na trať nedostala.
„Není jednoduché, když člověk stojí na startu a z prvních šesti závodnic tři skončí v síti. To není nějaký úplně extrémně skvělý pocit. Hlavně tedy doufám, že všechny ty holky budou v pořádku,“ řekla Ledecká.
Na druhou stranu si myslela, že trať byla bez problémů sjízdná. „Jediné, co možná bylo malinko nebezpečné, protože tam nebylo tolik místa, byly ty poslední dvě nebo tři brány. Jsou letos postavené jinak kvůli tomu, že se dnes jede i trénink kluků, kteří přijíždějí z druhé strany. Proto si myslím, že tam Monsenová neměla tolik prostoru, aby to stihla vytočit, než najela do těch sítí,“ popisovala Ledecká pasáž, kde v tréninku vynechala branku. Podobně na tom v tréninkové jízdě bylo 17 dalších lyžařek.
Pro dnešní závod měla česká hvězda plán, jak kritické místo projet. „Myslím si, že by to bylo v pohodě. Ale byla to pasáž, kterou když člověk neprojede perfektně, tak byla trochu nebezpečná,“ uznala.
Zrušení sjezdu nepovažuje za nezbytné. „Já si myslím, že se mohl ten závod normálně odjet. Ty holky tam ten trénink měly, měly jsme prohlídku. Věděly jsme, jak to tam je,“ dodala Ledecká.
Před cestou na olympiádu pro ni zbývá v programu sobotní super-G, v němž vybojovala v roce 2018 senzační zlato na olympijských hrách v Pchjongčchangu.