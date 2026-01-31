Super-G má nečekanou vítězku, Ledecká v TOP 10. Italka vzala branku hlavou
Crans Montana je její místo zaslíbené. Ester Ledecká v minulosti opakovaně zejména ve sjezdu stanula v tomto švýcarském středisku na stupních vítězek ve SP. Tentokrát se ale nepoštěstilo. Super-G jí nesedlo dle představ a skončila na 10. místě. Ani sobota se neobešla bez karambolů a nehod. Vítězkou je překvapivě domácí Malorie Blancová, pro kterou je to premiérový triumf ve SP v kariéře.
Čekalo se, jak bude Crans Montana přívětivá v sobotu, protože páteční sjezd žen se nedojel i z hlediska špatné viditelnosti po třech pádech z prvních šesti závodnic Co se týče obětí karambolů, americká legenda Lindsey Vonnová dala vědět fanouškům, že v sobotu nenastoupí, což se dalo čekat. Pochroumala si totiž koleno. Otázkou spíše je, zda stihne olympijské hry. „Můj olympijský sen ještě neskončil. Je to velmi těžké, ale pokud něco umím, pak jsou to návraty,“ nechala se slyšet Vonnová.
Norka Marte Monsenová dopadla v pátek asi nejhůř. Při pádu těsně před cílem totiž ztratila helmu a v obličeji měla krev. Vyšetření v nemocnici odhalila jen problém s kolenem, který už odcestovala léčit do Norska. Rakušanka Nina Ortliebová naopak do super-G nastoupila, ale díru do světa neudělala.
Super-G v sobotu počasí přálo. Nad Crans Montanou vysvitlo slunce. I tak měly některé závodnice problém se udržet na lyžích. Největší divočina to byla asi kolem Italky Eleny Curtoniové, která neodhadla dobrý nájezd do jedné z bran a narazila do ní hlavou. Asi byla i mírně otřesená, vyjela z trati, závod nedokončila, ale dorazila dolů po svých.
Francouzka Laura Gaucheová pro změnu závod absolvovala, ale až v dojezdovém prostoru upadla a nekontrolovaně vrazila do molitanových zábran. Chvíli se proto nezávodilo.
Italský dvojblok
S číslem 14 vyrazila Ester Ledecká těsně po Italce Sofii Goggiaové, která se agresivní jízdou dostala do vedení. Po třetím místě z Tarvisia měla zase vysoké ambice, vždyť v Crans Montaně jí to šmakuje. V kariéře tady stanula už čtyřikrát na stupních vítězů. Před čtyřmi lety tady dokonce vyhrála sjezd. Jenže k tomu měla tentokrát daleko.
Nadmíru se jí povedl jen čtvrtý sektor, jinak nabrala v cíli na Goggiaovou značnou časovou sekyru. V té době se na výsluní usadila kromě Goggiaové i další Italka Roberta Melesiová, což bylo docela překvapení. Italky tak vyrobily dvojblok na prvních dvou místech.
Jenže potom vyrazila do tratě domácí Švýcarka Malorie Blancová a dovedla dav fanoušků v cíli k euforii. Nečekaně se totiž chopila vedení, které už nepustila. Navázala tak na druhé místo ze sjezdu ve Svatém Antonu před více než rokem.
Že to mohl být přece jen italský den? Laura Pirovanová jela fantasticky a jasně vedla na mezičasech, jenže do jedné z posledních branek se nevešla a závod tak nedokončila. Navíc se pak ukázala s vyšším startovním číslem i Američanka Breezy Johnsonová, která se vměstnala na bednu třetím nejrychlejším časem. Odsunula tak Ledeckou na desáté místo, které už české reprezentantce zůstalo.
SP ve sjezdovém lyžování v Crans Montaně (Švýcarsko):
Ženy - super-G: 1. Blancová (Švýc.) 1:17,34, 2. Goggiaová (It.) -0,18, 3. Johnsonová (USA) -0,36, 4. Melesiová (It.) -0,42, 5. Weidleová-Winkelmannová (Něm.) -0,44, 6. Robinsonová (N. Zél.) -0,51, ...10. Ledecká (ČR) -0,84.
Průběžné pořadí super-G (po 4 z 8 závodů): 1. Goggiaová 280, 2. Robinsonová 220, 3. Vonnová (USA) 190, 4. Miradoliová (Fr.) 181, 5. Blancová 153, 6. Ledecká 130.
Průběžné pořadí SP (po 24 z 36 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1133, 2. Rastová (Švýc.) 963, 3. Aicherová (Něm.) 684, 4. Moltzanová (USA) 614, 5. Hectorová (Švéd.) 597, 6. Vonnová 590, ...25. Ledecká 234, 111. Dubovská (ČR) 10.