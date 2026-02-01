ONLINE: Poslední sjezd před ZOH, jede se v Crans Montaně. Jak si povede Zabystřan?
V generálce na zimní olympijské hry se ve švýcarské Crans Montaně utkají o body do Světového poháru sjezdaři. Ženský závod zde byl v pátek pro krajně nepříznivé podmínky předčasně ukončen poté, co s číslem 6 již jako třetí závodnici potkal ošklivý pád legendární Vonnovou, ale sobotní superobří slalom se již odjel bez potíží a podmínky by tak pro sjezdaře měly být regulérní. Favoritem závodu je Marco Odermatt, který směřuje k pátému Velkému křišťálovému glóbu v řadě a jasně vede i souboj o ten malý sjezdařský. V akci bude s číslem 35 i Jan Zabystřan, jak si povede? ONLINE přenos sledujte na iSportu.