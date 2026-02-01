Předplatné

ONLINE: v Crans Montaně se jede sjezd mužů. V akci Zabystřan, jak si povede?

Jan Zabystřan dosáhl v super-G ve Wengenu na solidní výsledek
Jan Zabystřan dosáhl v super-G ve Wengenu na solidní výsledek
Jan Zabystřan dosáhl v super-G ve Wengenu na solidní výsledek
Jan Zabystřan během tréninku na sjezd v Kitzbühelu
Jan Zabystřan během tréninku na sjezd v Kitzbühelu
Lyžař Jan Zabystřan si přišel vyzvednout olympijské oblečení
Lyžař Jan Zabystřan pózuje pro fotografy poté, co si vyzvedl olympijské oblečení
Alpské lyžování
V generálce na zimní olympijské hry se ve švýcarské Crans Montaně utkají o body do Světového poháru sjezdaři. Ženský závod zde byl v pátek pro krajně nepříznivé podmínky předčasně ukončen poté, co s číslem 6 již jako třetí závodnici potkal ošklivý pád legendární Vonnovou, ale sobotní superobří slalom se již odjel bez potíží a podmínky by tak pro sjezdaře měly být regulérní. Jasným favoritem závodu bude Marco Odermatt, který směřuje k pátému Velkému křišťálovému glóbu v řadě a jasně vede i souboj o ten malý sjezdařský. V akci bude i Jan Zabystřan, jak si povede? ONLINE přenos sledujte na iSportu.

Sjezd žen, Crans Montana

