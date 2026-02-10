Vonnová poprvé o pádu: Nebyl to konec pohádkové knížky. Navzdory bolesti ničeho nelituji
Z olympijského snu se během několik sekund stala spíš noční můra. Děsivý pád Lindsey Vonnové na svahu Tofane Alpine Skiing Centre, který způsobil jednačtyřicetileté lyžařce zlomeninu holenní kosti, zůstane i kvůli jejímu bolestivému nářku dlouho v paměti fanoušků. Po absolvování operací v nemocnici v Trevisu se americká legenda poprvé vyjádřila k nešťastnému incidentu. Přiznala bolesti, ale i tradičně velkou kuráž. „Zkusila jsem, snila jsem a skočila jsem,“ napsala na svém instagramu. Program alpského lyžování ZDE>>>
Poté, co se v ohromné rychlosti zahákla za branku, zkroutila se a nekontrolovatelně začala padat, musela uznat, že si svůj návrat na olympiádu vysnila jinak. Po všem, čím už si Lindsey Vonnová v životě prošla, jí ale ani nedělní bolestivý incident nesebral její neotřesitelný nadhled.
„Nebyl to konec pohádkové knížky, byl to prostě život. Odvážila jsem se snít a tvrdě jsem pracovala, abych toho dosáhla,“ rozepsala se olympijská vítězka z Vancouveru 2010 na Instagramu u fotky, na které je detailně vidět její nešťastné zaháknutí za branku po deseti sekundách sjezdu. „Ve sjezdových závodech může být rozdíl mezi ideální stopou a katastrofickým zraněním až 5 palců (zhruba 12,7 cm). Byla jsem prostě o 5 palců příliš utažená na své trati,“ pokračovala.
Pro účast na páté olympiádě legendární Američanka i riskovala zdraví se zpřetrhanými zkříženými vazy v levém koleni. Tento zdravotní problém a minulá zranění ale podle jejího tvrzení neměly s jejím pádem vůbec nic společného.
Vonnová ve svém vyjádření na sociálních sítích potvrdila komplexní zlomeninu holenní kosti, se kterou ji vrtulník převezl ze svahu do nemocnice v Trevisu. „V současné době je stabilní, ale bude vyžadovat několik operací, aby se dala správně spravit,“ přiznala. „Navzdory intenzivní fyzické bolesti, kterou způsobil (pád), ničeho nelituji. Stát v neděli ve startovní bráně byl neuvěřitelný pocit, na který nikdy nezapomenu. Vědomí, že tam stojím a mám šanci vyhrát, bylo vítězstvím samo o sobě.“
Čtyřnásobná vítězka Světového poháru věděla, že hodně riskuje v neuvěřitelně nebezpečném sportu, jakým vždy bylo a bude podle jejích slov alpské lyžování. „A podobně jako v závodění na lyžích, i my v životě riskujeme. Sníme. Milujeme. Skáčeme. A někdy spadneme. Někdy máme zlomená srdce. Někdy nedosáhneme snů, o kterých víme, že je můžeme mít. Ale to je také krása života - můžeme to zkusit,“ zamyslela se Vonnová v příspěvku.
Na závěr příspěvku Vonnová vzkázala, že pokud si z její cesty někdo něco odnese, doufá, že to bude odvaha odvážit se hodně: „Život je příliš krátký na to, abyste neriskovali sami na sobě. Protože jediné selhání v životě je to, že se nesnažíte.“