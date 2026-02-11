Lyžování ONLINE: Zabystřan na startu super-G, uspěje ve své nejsilnější disciplíně?
Jan Zabystřan dnes na olympiádě v Itálii jede svou nejsilnější disciplínu, v Bormiu je na programu super-G. V této disciplíně český lyžař šokoval sjezdařskou elitu 19. prosince ve Val Gardeně, kde vyhrál závod Světového poháru se startovním číslem 29. Vedle toho si připsal ještě dvě 14. místa a v hodnocení disciplíny mu patří osmá pozice. Vede Švýcar Marco Odermatt, který má před sebou další útok na zlato, jež mu ve dvou dosavadních závodech v Bormiu uniklo. ONLINE přenos ze závodu sledujte od 11.30 na iSportu. Program alpského lyžování na ZOH 2026 ZDE >>>