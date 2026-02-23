Vonnová opustila nemocnici, je na vozíku: rehabilitace potrvá rok, pak další operace?
Lyžařská megastar Lindsey Vonnová je konečně zpět ve Spojených státech a o svém nejnovějším zdravotním stavu dala vědět ve videu na instagramu. Ještě se nenachází ve svém domě, přesto jde o pokrok. „Přestěhovala jsem se do hotelu,” prozradila.
Za deset olympijských vteřin legendární americká sjezdařka zaplatila pěti operacemi. Vonnová při pádu v Cortině d'Ampezzo utrpěla komplexní zlomeninu holenní kosti. V Trevisu absolvovala postupně čtyři operace, následně odletěla za oceán, kde se podrobila dalšímu zákroku. Mezitím ještě musela skousnout úmrtí svého psa.
Nyní to vypadá, že se celá anabáze chýlí ke konci. „Po téměř dvou týdnech ležení v nemocniční posteli, téměř zcela nehybná, jsem konečně v takovém stavu, že se mohu přestěhovat do hotelu. Ještě to není domov, ale je to obrovský krok,” zaradovala se.
Berle za pár týdnů
„Teď se budu soustředit na rehabilitaci a za pár týdnů přejdu z invalidního vozíku na berle. Zhojení všech kostí potrvá asi rok a pak se rozhodnu, zda chci nechat odstranit všechny kovové implantáty, podstoupit další operaci a konečně si nechat opravit přední zkřížený vaz. Bude to dlouhá cesta, ale já to zvládnu. Alespoň jsem už venku z nemocnice,” doplnila.
Její návrat na svahy vypadá čím dál nepravděpodobněji, přesto svého předloňského rozhodnutí obnovit kariéru nelituje. V této sezoně přitom vévodila žebříčku sjezdu a byla třetí v super-G.
„Jedna věc, která mě bolela, bylo, když lidé říkali, že jsem sobecká a měla bych své místo na olympiádě přenechat někomu jinému. Takže... Chtěla jsem jen shrnout svou sezonu pro všechny nenávistné lidi, kteří nechápou, co znamená zasloužit si své místo, a v pozitivnějším duchu, jen se zamyslet,” odpověděla kritikům ze sociálních sítí.