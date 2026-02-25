Předplatné

Ledecká po zranění ze ZOH v akci a ve formě! V Andoře vyhrála trénink na sjezd

Ester Ledecká svoji jízdu v super-G nedokončila
Ester Ledecká svoji jízdu v super-G nedokončila
Zklamaná Ester Ledecká po pádu
Zklamaná Ester Ledecká po pádu
Smutek Ester Ledecké poté, co nedokončila olympijský závod v super-G
Smutek Ester Ledecké poté, co nedokončila olympijský závod v super-G
Zklamaná Ester Ledecká po pádu
Ester Ledecká olympijské super-G nedokončila
Ester Ledecká na obhlídce olympijské trati pro super-G
11
Alpské lyžování
Dobrá zpráva! Lyžařka Ester Ledecká vyhrála úvodní trénink na páteční sjezd Světového poháru v Soldeu. Česká reprezentantka zvítězila s náskokem 37 setin před Italkou Nicol Delagovou.

Lyžařky v Soldeu čekají první závody po olympiádě, kde se Ledecké nedařilo. V super-G, ve kterém v roce 2018 získala zlato, upadla a neuspěla ani na snowboardu v paralelním slalomu, v němž usilovala o třetí triumf pod pěti kruhy za sebou. V Livignu nečekaně vypadla už ve čtvrtfinále. Po lyžařském super-G Ledecká navíc hovořila o problémech se zády.

Sjezd v Soldeu je na programu v pátek. V sobotu se v andorském středisku uskuteční superobří slalom, který je náhradou za zrušený lednový závod z Zauchensee. Další super-G se pojede v neděli.

