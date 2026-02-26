Případ Vonnová? Šlo o minuty, aby noha neodumřela! 5 operací, které vedly k záchraně
Ještě před pár dny ležela na operačním sále s reálnou hrozbou, že o levou nohu navždy přijde. Amputace byla mnohem blíž, než si většina jejích fanoušků myslela. „Kdyby nebylo okamžitého zákroku, tu nohu už bych dnes neměla,“ přiznala otevřeně. Fenomenální americká lyžařka Lindsey Vonnová se po svém pádu na olympijském sjezdu dostala doslova na hranu – mezi záchranou končetiny a amputací. A vedle zničené levé nohy lékaři řešili i další zlomeninu, o níž se tolik nemluvilo…
Sama říká, že bolest, kterou v posledních dnech prožila, byla „násobkem všeho“, co kdy ve sportovní kariéře zažila. A že toho nebylo málo. Po sérii drsných pádů měla pravé koleno v tak katastrofálním stavu, že jí už před časem museli lékaři voperovat místo kloubu částečný implantát.
Do olympijského sjezdu šla navíc zraněná, když si devět dní před startem přetrhla v levém koleni přední zkřížený vaz (ACL). Většina závodnic by sezonu okamžitě ukončila. Vonnová ne. Rozhodla se nastoupit.
Tvrdila, že nechce jednou litovat, že to nezkusila. Kritici mluvili o hazardu. Lékaři mimo její tým upozorňovali, že kombinace nestabilního kolene a extrémní rychlosti ve sjezdu je mimořádně riziková.
Jenže Vonnová je typ sportovkyně, která vždy šla na hranu. Tentokrát se ta hrana ukázala být příliš tenká. Krátce po startu olympijského sjezdu ztratila kontrolu. Ve vysoké rychlosti přišel tvrdý náraz. Transport vrtulníkem, okamžitá hospitalizace.
Pojďme si nejprve shrnout přesnou diagnózu, která byla devastující, a patří do ní navíc i zlomenina na druhé noze, o níž se dosud téměř nemluvilo:
rozdrcená holenní kost (tibia)
poranění horní části tibie (tibial plateau)
zlomeniny dalších struktur v oblasti bérce
zlomený kotník na druhé noze
masivní otok a krvácení
rozvoj kompartment syndromu
Právě kompartment syndrom byl nejkritičtější. V uzavřeném prostoru svalových obalů začal dramaticky stoupat tlak. Pokud se stav okamžitě neřeší, dochází k přerušení prokrvení, nevratnému poškození svalů a nervů – a následně k amputaci.
Takže pokud se v případě Vonnové přední lékařské kapacity od počátku vyjadřovaly ve smyslu, že to je „boj o zachování končetiny“, nepřeháněly ani trochu.
Pět operací, které vedly k záchraně nohy
A jakými pěti operacemi si Vonnová prošla?
První zákrok byl doslova závod s časem. Chirurgové provedli urgentní fasciotomii. Co to znamená? Otevřeli svalové obaly na noze, aby uvolnili tlak a obnovili průtok krve.
„Otevřeli mi nohu, aby mohla znovu dýchat,“ popsala později i Vonnová. Bez tohoto zákroku by podle jejích slov o nohu přišla.
Následovaly další čtyři operace během prvních dvou týdnů:
- Stabilizace kostí – zavedení zevních fixátorů
- Definitivní osteosyntéza – několikahodinový výkon, během nějž byly implantovány kovové destičky a šrouby
- Rekonstrukční zákrok trvající přes šest hodin, při němž chirurgové upravovali kostní fragmenty a zajišťovali co nejpřesnější postavení kloubních ploch
- Revizní zákrok po návratu do USA kvůli stabilizaci a kontrole hojení
Podle Vonnové šlo v období mezi operacemi o „nejextrémnější bolest“, jakou kdy zažila. Vyžádala si i krevní transfuzi kvůli velkým ztrátám krve během operací.
12 měsíců hojení a pak další operace?
A co nyní Vonnovou čeká? Momentálně je mimo nemocnici, ale stále fakticky neschopná pohybu bez vozíku. Lékařský plán je pak dlouhodobý:
1-2 měsíce zcela bez zátěže
postupný přechod na berle, v tomto stavu bude dalších cca pět měsíců
intenzivní rehabilitace a postupně plné zatěžování nohy
sledování hojení kostí, celkově léčba zabere 10-12 měsíců
Ani to ale není všechno. Teprve poté se bude řešit další krok – případná operace přetrženého ACL a možné odstranění kovových implantátů.
Návrat do vrcholového sportu? Oficiálně o něm Lindsey už nemluví a i její otec naznačil, že nic takového nepřichází v úvahu. V jejím věku a při rozsahu poranění je realistickým cílem plná funkčnost běžného života.
Navzdory všemu Vonnová tvrdí, že ničeho nelituje. „Raději budu žít s následky toho, že jsem to zkusila, než s pocitem, že jsem to vzdala,“ uvedla.
Právě tahle věta dnes rezonuje nejvíc. Pro někoho je symbolem odvahy. Pro jiné varováním, kam až může vést posedlost velkým příběhem. Její olympijská jízda totiž byla kontroverzní ještě před startem.
Dnes je i medicínským mementem. Ukazuje, jak tenká může být hranice mezi legendou a katastrofou. Lindsey Vonnová o nohu nepřišla. Ale prošla procesem, kde rozhodují minuty a ta nejlepší péče o tom, zda má ještě člověk vůbec šanci vrátit se do plnohodnotného života...