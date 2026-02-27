Ledecká v akci poprvé po olympiádě, dojela desátá. Může ještě Vonnová slavit globus?
Ester Ledecká je zpět. Po nepříjemném zranění zad, které ovlivnilo její výkon na olympijských hrách, se sněhová obojživelnice vrátila na svahy v lyžařském sjezdu Světové poháru v andorském Soldeu desátým místem. Vyhrála Švýcarka Corinne Suterová, což je dobrá zpráva pro zraněnou Američanku Lindsey Vonnovou. Může se stát, že z postele vyhraje křišťálový globus? Program SP v alpském lyžování >>>
Další nelehký sportovní comeback se podařil. Ester Ledecká v Andoře závodila dva týdny po bolavé kalvárii v Cortině d'Ampezzo, kde se zranila těsně před olympijským super-G a na trati pak nedojela do cíle.
Na sjezdovce Aliga předvedla se startovním číslem dva kvalitní jízdu a v cíli byla s výrazným náskokem před Norkou Marte Monsenovou s jedničkou. Porazila ji téměř o tři sekundy a na trati na ni získala 78,30 metru.
„Ester do toho jde víc s agresí, dynamicky. Vzala si krásně rychlost do terénních nerovností. Fantastická jízda!“ chválila v cíli Lucie Hrstková, expertka České televize.
Když do cíle dojely favoritky, ukázalo se, že Ledecké čas nestačil na úplnou elitu. Se ztrátou 1,27 sekundy na vítěznou Švýcarku Corinne Suterovou uzavřela nejlepší desítku, v níž skončila pošesté z posledních sedmi závodů Světového poháru.
„To není vůbec špatné. Výsledek do TOP 10 je skvělý,“ chválila Hrstková.
Cenný comeback se podařil vítězné Švýcarce Suterové, které sezonu zkomplikovalo prosincové zranění při tréninkovém pádu ve Svatém Mořici. První závody stihla už před olympiádou, kde jí nevyšla obhajoba zlaté medaile ve sjezdu. V Soldeu nicméně předvedla perfektní jízdu a ve Světovém poháru zvítězila poprvé po víc než třech letech.
„Je to fantastické. Byla jsem dost nervózní, ale nakonec jsem si jízdu užila. Celý tým mě podporoval, počkal na mě a nikdy se nevzdal,“ pochvalovala si Suterová v přímém televizním přenosu.
Její triumf přináší koření do zbývajících tří sjezdů, které nejlepší lyžařky čekají do konce zimy. Suterová kvůli svému pozdnímu nástupu do sezony dosud získala jen 25 bodů. Ze špičky průběžného pořadí disciplíny skončily v Andoře nejvýš třetí Italka Sofia Goggiaová a čtvrtá Němka Emma Aicherová. Zatím však stále vede zraněná Američanka Lindsey Vonnová.
„Začíná to nanovo. Bude se rozhodovat o malém křišťálovém globu,“ uvedla Hrstková.
Vonnová zůstává ve hře
Vonnová začala sezonu ve sjezdech působivou sérií pěti závodů na stupních vítězů. Ve Svatém Mořici a v Zauchensee vyhrála, v druhém sjezdu ve Svatém Mořici dojela druhá, ve Val d'Isere a Tarvisiu byla třetí. V Crans Montaně koncem ledna nedojela, závod byl ale poté zrušen.
Nasbírala tak čtyři sta z maximálního počtu pěti set bodů. Díky tomu je teoreticky stále ve hře o malý globus. Po sjezdu v Soldeu je v čele disciplíny o 94 bodů před Aicherovou. Do konce sezony se jedou ještě dva sjezdy ve Val di Fassa a poslední při finále Světového poháru v Lillehammeru.
Vonnová se v současnosti zotavuje z vážného pádu v olympijském sjezdu v Cortině d'Ampezzo, v němž si způsobila kromě zlomeniny kotníku na pravé noze především devastující zranění levé nohy, o niž museli lékaři bojovat během pěti operací. Den po nehodě jí navíc zemřel její oblíbený pes Leo.
„Včera jsem měla dost těžký den, všechno mě to fakt zasáhlo a já se zhroutila. Vím, že takových dní bude hodně... Vnitřní mentální boj právě začal, ale takové chvíle mi tolik pomáhají. Jen mi chybí můj kluk Leo...“ napsala Vonnová na instagram ve čtvrtek, kdy uveřejnila video ze shledání se svým dalším pejskem Chancem.
Vonnová taky poděkovala lékařům, kteří jí v poslední době pomohli uspořádat velký comeback s částečnou titanovou náhradou v pravém koleni a po nedávných pádech v Crans Montantě i Cortině jí zachránili levou nohu.
„Vidíte konečný výsledek, když jsem se v jednačtyřiceti letech opět stala světovou jedničkou. Ale nevidíte všechny hodiny, které se mnou můj lékařský tým strávil, aby mě dostal zpátky. I na olympiádě s přetrženým vazem pracovali nepřetržitě na tom, aby bylo moje koleno znovu připravené. Chtělo to doslova tým lidí a každému z nich jsem vděčná,“ napsala Vonnová.
SJEZDY DO KONCE SEZONY
- 6. března - Val di Fassa (It.)
- 7. března - Val di Fassa (It.)
- 21. března - Lillehammer (Nor.)
BODOVÁNÍ
- 1. místo - 100 bodů
- 2. místo - 80 bodů
- 3. místo - 60 bodů
- 4. místo - 50 bodů
- 5. místo - 45 bodů
SP ve sjezdovém lyžování v Soldeu (Andorra):
Ženy - sjezd: 1. Suterová (Švýc.) 1:31,62, 2. Ortliebová (Rak.) -0,11, 3. Goggiaová (It.) -0,24, 4. Aicherová (Něm.) -0,53, 5. Johnsonová (USA) -0,61, 6. Hütterová (Rak.) 0,62, ...10. Ledecká -1,27, 43. Nováková (obě ČR) -4,20.
Průběžné pořadí sjezdu (po 6 z 9 závodů): 1. Vonnová (USA) 400, 2. Aicherová 306, 3. Weidleová-Winkelmannová (obě Něm.) 256, 4. Goggiaová 240, 5. Pirovanová (obě It.) 236, 6. Johnsonová 223, ...15. Ledecká 130.
Průběžné pořadí SP (po 25 z 36 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1133, 2. Rastová (Švýc.) 963, 3. Aicherová 734, 4. Goggiaová 646, 5. Moltzanová (USA) 614, 6. Hectorová (Švéd.) 597, ...23. Ledecká 260, 111. Dubovská (ČR) 10.