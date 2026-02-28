Ledecké v super-G těsně unikla medaile. Drsný pád Rakušanky, záchranáři v akci
Ester Ledecká dosáhla v super-G Světového poháru v andorském Soldeu na další top výsledek sezony. Na sjezdovce Aliga dojela čtvrtá a jen šestnáct setin sekundy ji dělilo od třetí Švýcarky Corinne Suterové. Zvítězila Němka Emma Aicherová, závod poznamenal vážný pád Rakušanky Ricardy Haaserové.
Ledecká i v Andoře potvrdila, že v super-G se jí letos daří. Napříč celou tratí si držela dobrou rychlost, zvládla několik skoků a terénních vln. Oproti Suterové ztratila v závěrečné pasáži, která jí zřejmě stála umístění na stupních vítězů.
„Škoda, škoda… Ale i tak velmi slušný výkon. Čtvrté místo zamrzí, ale za mě povedená jízda,“ chválila expertka Klára Křížová v přímém přenosu České televize.
Ledecká je letos pomalejší ve sjezdech, ale v super-G předvádí jízdy srovnatelné se špičkou. Počtvrté v řadě se v disciplíně dostala do nejlepší desítky a čtvrté místo je jejím druhým nejlepším umístěním v sezoně. Lépe na tom byla jen v polovině ledna v Tarvisiu, kde dojela třetí.
Závod vyhrála univerzální Němka Emma Aicherová, která konkurenci převálcovala a druhou Alice Robinsonovou z Nového Zélandu porazila o výrazných 88 setin sekundy.
Nepříjemným momentem byla děsivá nehoda Rakušanky Ricardy Haaserové, která po pouhých sedmnácti sekundách nezvládla jeden ze skoků a její jízda skončila nekontrolovaným pádem.
Vážný pád Rakušanky Ricardy Haaserové při super-G • repro ČT Sport
„Tak tohle byl ošklivý pád Ricardy Haaserové. Auuu… Tak to byl suverénně nejhorší moment dnešního závodu. To, co jsme viděli, nevypadlo vůbec dobře,“ líčil komentátor Tomáš Budka.
Haaserová byla ze sjezdovky odvezena záchranáři na saních a byla při vědomí. Rakušanka se k závodům vrátila teprve v prosinci poté, co si na loňském mistrovství světa v Saalbachu-Hinterglemu vážně poranila koleno.
Na stejném skoku vypadla z trati i Barbora Nováková, když se po dopadu nevešla do brány.
Výsledky SP ve sjezdovém lyžování v Soldeu
1. Aicherová (Něm.) 1:26,72, 2. Robinsonová (N. Zél.) -0,88, 3. Suterová (Švýc.) -0,98, 4. Ledecká (ČR) -1,14, 5. Lieová (Nor.) -1,17, 6. Goggiaová (It.) -1,32, ...Nováková (ČR) nedokončila.
Průběžné pořadí super-G (po 5 z 8 závodů): 1. Goggiaová 320, 2. Robinsonová 300, 3. Aicherová 224, 4. Vonnová (USA) 190, 5. Miradoliová (Fr.) 181, 6. Ledecká 180.
Průběžné pořadí SP (po 26 z 36 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1133, 2. Rastová (Švýc.) 963, 3. Aicherová 834, 4. Goggiaová 686, 5. Robinsonová 633, 6. Moltzanová (USA) 614, ...19. Ledecká 310, 113. Dubovská (ČR) 10.