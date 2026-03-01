Předplatné

Ledecká ve formě, rodiče pod kopcem. V super-G byla šestá, na pódium ztratila 47 setin

Martin Hašek
Alpské lyžování
Ester Ledecká má za sebou velmi povedený lyžařský víkend. V andorském Soldeu skončila i ve třetím závodě za sebou v nejlepší desítce. V nedělním super-G dojela šestá a pod kopcem se z toho radovali i její rodiče Zuzana s Jankem. Pódium jí uniklo jen o 47 setin. Program SP v alpském lyžování >>>

Návrat po bolavé olympijské zkušenosti Ester Ledecké sedl. V Soldeu skončila desátá v pátečním sjezdu a ve víkendových super-G přidala čtvrté místo v sobotu a šesté v neděli, kdy ztratila 78 setin sekundy na vítěznou Italku Sofii Goggiaovou.

Ledecká patřila v úvodu trati na sjezdovce Aliga k nejlepším, na první měření se přiřítila v druhém čase v rychlosti přes 115 kilometrů v hodině. Na trati ji trochu rozhodil dlouhý skok, ztratila rychlost. V cíli jí svítilo páté místo, které její rodiče pod kopcem ocenili úsměvy a potleskem. Později ji ještě o setinu sekundy překonala Italka Laura Pirovanová a odsunula ji na šestou příčku.

Popáté za sebou se v superobřím slalomu dostala do top ten a v průběžném pořadí disciplíny se posunula na čtvrté místo, když za sebou nechala i zraněnou Američanku Lindsey Vonnovou.

„První polovina tratě byla opravdu skvěle zajetá. Je úžasná stabilita jejích výkonů v super-G, proto se drží tak vysoko,“ chválila Šárka Strachová jako expertka České televize.

Sofia Goggiaová si vítězstvím upevnila vedení v pořadí super-G, když o 24 setin porazila jednu ze svých přímých konkurentek a vítězku sobotního závodu Emmu Aicherovou z Německa.

Další reprezentantka Barbora Nováková dojela dvaačtyřicátá.

SP ve sjezdovém lyžování v Soldeu (Andorra):

Ženy - super-G: 1. Goggiaová (It.) 1:25,95, 2. Aicherová (Něm.) -0,24, 3. Lieová (Nor.) -0,31, 4. C. Suterová (Švýc.) -0,60, 5. Pirovanová (It.) -0,77, 6. Ledecká -0,78, ...42. Nováková (obě ČR) -3,37.

Průběžné pořadí super-G (po 6 z 8 závodů): 1. Goggiaová 420, 2. Robinsonová (N. Zél.) 336, 3. Aicherová 304, 4. Ledecká 220, 5. Miradoliová (Fr.) 210, 6. Lieová 209.

Průběžné pořadí SP (po 27 z 36 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1133, 2. Rastová (Švýc.) 963, 3. Aicherová 914, 4. Goggiaová 786, 5. Robinsonová 669, 6. Moltzanová (USA) 614, ...18. Ledecká 350, 114. Dubovská (ČR) 10.  

SuperG žen, Soldeu Vítěz: S. Goggiaová (ITA)

