Ledecká ve formě, rodiče pod kopcem. V super-G byla šestá, na pódium ztratila 47 setin
Ester Ledecká má za sebou velmi povedený lyžařský víkend. V andorském Soldeu skončila i ve třetím závodě za sebou v nejlepší desítce. V nedělním super-G dojela šestá a pod kopcem se z toho radovali i její rodiče Zuzana s Jankem. Pódium jí uniklo jen o 47 setin. Program SP v alpském lyžování >>>
Návrat po bolavé olympijské zkušenosti Ester Ledecké sedl. V Soldeu skončila desátá v pátečním sjezdu a ve víkendových super-G přidala čtvrté místo v sobotu a šesté v neděli, kdy ztratila 78 setin sekundy na vítěznou Italku Sofii Goggiaovou.
Ledecká patřila v úvodu trati na sjezdovce Aliga k nejlepším, na první měření se přiřítila v druhém čase v rychlosti přes 115 kilometrů v hodině. Na trati ji trochu rozhodil dlouhý skok, ztratila rychlost. V cíli jí svítilo páté místo, které její rodiče pod kopcem ocenili úsměvy a potleskem. Později ji ještě o setinu sekundy překonala Italka Laura Pirovanová a odsunula ji na šestou příčku.
Popáté za sebou se v superobřím slalomu dostala do top ten a v průběžném pořadí disciplíny se posunula na čtvrté místo, když za sebou nechala i zraněnou Američanku Lindsey Vonnovou.
„První polovina tratě byla opravdu skvěle zajetá. Je úžasná stabilita jejích výkonů v super-G, proto se drží tak vysoko,“ chválila Šárka Strachová jako expertka České televize.
Sofia Goggiaová si vítězstvím upevnila vedení v pořadí super-G, když o 24 setin porazila jednu ze svých přímých konkurentek a vítězku sobotního závodu Emmu Aicherovou z Německa.
Další reprezentantka Barbora Nováková dojela dvaačtyřicátá.
SP ve sjezdovém lyžování v Soldeu (Andorra):
Ženy - super-G: 1. Goggiaová (It.) 1:25,95, 2. Aicherová (Něm.) -0,24, 3. Lieová (Nor.) -0,31, 4. C. Suterová (Švýc.) -0,60, 5. Pirovanová (It.) -0,77, 6. Ledecká -0,78, ...42. Nováková (obě ČR) -3,37.
Průběžné pořadí super-G (po 6 z 8 závodů): 1. Goggiaová 420, 2. Robinsonová (N. Zél.) 336, 3. Aicherová 304, 4. Ledecká 220, 5. Miradoliová (Fr.) 210, 6. Lieová 209.
Průběžné pořadí SP (po 27 z 36 závodů): 1. Shiffrinová (USA) 1133, 2. Rastová (Švýc.) 963, 3. Aicherová 914, 4. Goggiaová 786, 5. Robinsonová 669, 6. Moltzanová (USA) 614, ...18. Ledecká 350, 114. Dubovská (ČR) 10.