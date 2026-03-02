Vonnová je doma: Konečně ve své posteli. Přišla o svaly i kamaráda, teď se soustředí na sebe
Domove, sladký domove. Tak uvedla Lindsey Vonnová první příspěvek, když se konečně po dlouhých týdnech dostala do své vlastní postele. Lyžařku, která se těžce zranila při olympijském sjezdu a které hrozila i amputace nohy, z nemocnice pustili už před týdnem. Jenže to ještě trávila čas v hotelovém pokoji, než se dostala „konečně domů“, jak sama napsala na instagramu. Co jí chybí?
Na nemocničním lůžku téměř bez hnutí a ve velkých bolestech. Takové byly první týdny od těžkého pádu Lindsey Vonnové v olympijském sjezdu. Ten se jel v Cortině d'Ampezzo 8. února. Trvalo tedy dlouhé tři týdny, než se americká kráska mohla konečně vyspat ve vlastní posteli.
„Domove, sladký domove,“ začala svůj příspěvek na instagramu. Kromě toho, že si konečně užila vlastní postel, ji ale čekala i smutná chvíle.
„Projet na kolečkovém křesle vchodovými dveřmi, kde mě nevítal Leo, tak jak to vždycky dělával, byla velmi těžká realita,“ přiznala Vonnová ve vzpomínce na svého psa, který před pár týdny zemřel. Alespoň se může pomazlit se svým druhým psem, Chance.
Mentální podporu nyní bude hodně potřebovat. O pár hodin později totiž ve Stories ukázala fotku svých pohublých nohou, k níž připsala: „Ztratila jsem všechny svaly.“
Po těžkém pádu, při kterém si způsobila komplikované zlomeniny levé nohy a prodělala pět operací, ji nyní čeká dlouhá a náročná rekonvalescence.
„Po všech uvědoměních si těžké reality jsem teď soustředěná na další terapie a uzdravování se. Bude to těžká a bolestivá cesta, ale jsem připravena do toho vložit všechnu svou energii, tak jako vždy.“
Současně naznačila, že nyní nejspíš její příspěvky na sociálních sítích nebudou tak časté. „Udělám si teď nějaký čas pro sebe. Budu vás informovat o novinkách, jak to půjde. Ale teď se soustředím jen na sebe,“ dodala ve svém vzkazu, kde také znovu poděkovala za veškerou podporu svým fanouškům.