Předplatné

Silné video Vonnové z posilovny: Zase maká a pomáhá jí vozík. Podpora od LeBrona

Silné video Vonnové z posilovny: Zase maká a pomáhá jí vozík. Podpora od LeBrona
Silné video Vonnové z posilovny: Zase maká a pomáhá jí vozík. Podpora od LeBronaZdroj: koláž Jiřího Bejčka
Lindsey Vonnová maká v posilovně
Lindsey Vonnová maká v posilovně
Lindsey Vonnová maká v posilovně
Lindsey Vonnová přišla o svého čtyřnohého parťáka. Leo byl po jejím boku 13 let
Lindsey Vonnová na Instagramu sdílela fotky z nemocnice v Trevisu
Lindsey Vonnová je po operaci nohy
Lindsey Vonnová na Instagramu sdílela fotky z nemocnice v Trevisu
36
Fotogalerie
pla
Alpské lyžování
Začít diskusi (0)

Zvěsti, že by v nejhorším možném scénáři dokonce mohla přijít o nohu, se naštěstí rozptýlily. Americká lyžařská ikona Lindsey Vonnová sice nemá zdaleka vyhráno, protože rekonvalescence po jejím olympijském pádu ve sjezdu potrvá dlouho, nicméně teď už potěšila své fanoušky. Ani ne měsíc po osudovém karambolu už se totiž ukázala prostřednictvím sociálních sítí v posilovně. 

Levou nohu nezatěžuje, pracuje zejména na horní polovině těla, případně posiluje zdravou pravou dolní končetinu. U strojů v posilovně na ni čeká invalidní vozík. Je to jen další důkaz obrovské míry nezdolnosti a vůle, které Vonnová už několikrát během kariéry prokázala. Nyní vede mnohem důležitější boj, aby se co nejdříve mohla vrátit do plnohodnotného života. 

„Jsou to těžké časy, ale přesto jsem vděčná. Stále totiž tvrdě pracuji. Jediným mým cílem je být zdravá. Den po dni,“ napsala fanoušků na svém Instagramu Vonnová a doplnila sérii videí, jak si dává do těla v posilovně.

Řadu jejích sledujících dostal hlavně jeden moment, kdy se postavila bez opory z invalidního vozíku. „Ten stand-up mě rozplakal. Jsem na tebe tak pyšná,“ napsala jí na zeď sestra Karin Kildowová.

Komentáře podpory přiletěly také například od reprezentační kolegyně Jacqueline Wilesové, bývalé britské lyžařky Chemmy Alcottové, tenistky Any Bogdanové či někdejší tenistky Kim Clijstersové.

Napsal dokonce legendární basketbalista LeBron James. „Máš to! Je to maličkost pro velikána, jako jsi ty.“ 

 

Začít diskuzi

Zimní sporty

Biatlon

Program a výsledky MS v biatlonu 2025Program SP v biatlonu 2025/26Pravidla biatlonu

Program biatlonu na ZOH 2026 v Anterselvě: Kdy startuji Češi?

Alpské lyžování
Program SP v alpském lyžování 2025/26

Klasické lyžování

Krasobruslení

Program rychlobruslení na ZOH 2026: Kdy jede Jílek a Sáblíková?

Zimní olympiáda

Zimní olympijské hry 2026: program, sporty, nominace, a kdy startují Češi?

Biatlon dnes * Program MS v hokeji * Sjezdové lyže * Snowboardy na Heureka.cz

Doporučujeme

Články z jiných titulů