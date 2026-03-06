Silné video Vonnové z posilovny: Zase maká a pomáhá jí vozík. Podpora od LeBrona
Zvěsti, že by v nejhorším možném scénáři dokonce mohla přijít o nohu, se naštěstí rozptýlily. Americká lyžařská ikona Lindsey Vonnová sice nemá zdaleka vyhráno, protože rekonvalescence po jejím olympijském pádu ve sjezdu potrvá dlouho, nicméně teď už potěšila své fanoušky. Ani ne měsíc po osudovém karambolu už se totiž ukázala prostřednictvím sociálních sítí v posilovně.
Levou nohu nezatěžuje, pracuje zejména na horní polovině těla, případně posiluje zdravou pravou dolní končetinu. U strojů v posilovně na ni čeká invalidní vozík. Je to jen další důkaz obrovské míry nezdolnosti a vůle, které Vonnová už několikrát během kariéry prokázala. Nyní vede mnohem důležitější boj, aby se co nejdříve mohla vrátit do plnohodnotného života.
„Jsou to těžké časy, ale přesto jsem vděčná. Stále totiž tvrdě pracuji. Jediným mým cílem je být zdravá. Den po dni,“ napsala fanoušků na svém Instagramu Vonnová a doplnila sérii videí, jak si dává do těla v posilovně.
Řadu jejích sledujících dostal hlavně jeden moment, kdy se postavila bez opory z invalidního vozíku. „Ten stand-up mě rozplakal. Jsem na tebe tak pyšná,“ napsala jí na zeď sestra Karin Kildowová.
Komentáře podpory přiletěly také například od reprezentační kolegyně Jacqueline Wilesové, bývalé britské lyžařky Chemmy Alcottové, tenistky Any Bogdanové či někdejší tenistky Kim Clijstersové.
Napsal dokonce legendární basketbalista LeBron James. „Máš to! Je to maličkost pro velikána, jako jsi ty.“