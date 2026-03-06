Lyžování ONLINE: Ledecká jede sjezd v italském Val di Fassa, zaútočí na medaili?
Světový pohár v alpském lyžování žen pokračuje v italském Val di Fassa. Do dnešního sjezdu vyrazí s číslem 18 i Ester Ledecká, která ve čtvrtečním tréninku zajela pátý nejlepší čas. Česká hvězda si minulý týden spravila náladu po olympijských hrách v andorském Soldeu, kde ve třech závodech skončila v elitní desítce, byla čtvrtá, šestá a desátá. Jak si povede dnes? Závod začíná v 11:30, sledujte ONLINE přenos na webu iSport.